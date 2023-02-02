Украина провела один из самых больших обменов телами: сколько павших Героев удалось вернуть

Украина продолжает возвращать домой тела погибших Героев. Они отдали жизнь за свободу нашей страны.

Так, Украина провела один из самых больших обменов телами. Кстати, в конце декабря 2022 года домой вернули тела более 40 павших защитников.

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Сколько павших Героев удалось вернуть

Как стало известно, Украине удалось вернуть около 150 павших защитников. Приемом тел сейчас занимаются патронатная служба, организация "На щите" и киевское областное бюро судебно-медицинской экспертизы.

Тех, кого можно идентифицировать по жетонам, татуировкам и другим сохраненным признакам. Все тела будут размещены в киевских моргах для дальнейшей идентификации,

– отметили в патронатной службе.

Украина вернула тела погибших защитников: смотрите видео

Возвращение павших защитников Украины: что известно