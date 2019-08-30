В ближайшее время российский президент Владимир Путин может помиловать и отправить на родину нескольких украинцев, которых удерживает Кремль. Их могут обменять на осужденных в Украине россиян. В частности, 29 августа в СИЗО "Лефортово" в Москве собрали около 30 граждан Украины, которых в России обвиняют в "преступлениях", и тех, кто здесь находится под следствием.

Как пишет российское издание "Коммерсантъ" , среди тех, кого можно увидеть в "Лефортово", – журналист Роман Сущенко , режиссер Олег Сенцов и Евгений Панов , которого в России называют "диверсантом".

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Что касается 24 военнопленных моряков , ресурс со ссылкой на собственные источники подчеркивает, что основная часть заключенных, которых Россия планирует отправить в Украину, именно они и составят. Правда, в России настаивают, чтобы на родине по ним произошло расследование.

Дело в том, что сейчас обвинение по их делу переквалифицировано на более легкое – осуждение к 4 годам заключения. Но даже учитывая переквалификацию, их помилование здесь невозможно, поскольку моряков еще не осудили. Однако уже в Украине СБУ или Генпрокуратура, а не российское следствие, может принять решение об их невиновности и освободить их.

Из числа других украинских политзаключенных в СИЗО "Лефортово" уже длительное время находится Александр Кольченко , который проходит по тому же делу, что и Сенцов. Однако здесь нет так называемых "крымских диверсантов" Андрей Захтея и Дмитрия Штыбликова.

Также издание добавляет, что часть украинцев от участия в обменной операции отказалась.

Что известно о вышеупомянутых украинских пленниках Кремля: коротко

Роман Сущенко – его задержали и арестовали в Москве 30 сентября 2016. В России украинского журналиста обвинили в шпионаже в пользу Украины. Сущенко приговорили к 12 годам колонии строгого режима.

Олег Сенцов и Алексадр Кольченко – их задержали в оккупированном Крыму в 2014 году. В России их обвинили в подготовке терактов. В 2015 году Сенцова приговорили к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Кольченко – до 10 лет. До последнего времени Сенцов отбывал наказание в колонии в российском городе Лабытнанги.

Евгений Панов – в 2016 году ФСБ России обвинила Украину в подготовке теракта в оккупированном Крыму. Одним из фигурантов этого дела назвали 39-летнего Евгения Панова, котор ый ранее служил в 37-м батальоне ВСУ. В июле 2018 суд в Крыму приговорил его к восьми годам лишения свободы. А в октябре этого же года Панова этапировали из Симферопольского СИЗО в Москву. Евгений Панов неоднократно заявлял о пытках , психологическом давление на него, а также о фальсификации доказательств по делу и препятствование работе адвокатов.

Пленные украинские моряки – в ноябре 2018 они стали жертвами атаки пограничников ФСБ России вблизи Керченского пролива. Тогда пограничный корабль протаранил буксир украинских военны. После россияне еще и обстреляли украинские суда, ранив 3 моряков. В итоге Кремль захватил 2 украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", а также взял в плен 24 моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными. 17 июля российский суд продлил срок их содержания под стражей на три месяца.

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Имена всех пленных украинских моряков / Инфографика 24 канала

Андрей Захтей – проходит по тому же делу, что и Евгений Панов. Является уроженцем города Борислав Львовской области. Дважды судим. В марте 2017 года Зезхтей написал заявление с просьбой лишить его российского гражданства, полученного в 2014 году. Летом 2017 года СМИ писали, что он признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием. В феврале 2018-го так называемый "Верховный суд" оккупированного Крыма приговорил украинца к шести годам и шести месяцам колонии строгого режима и штрафу в 220 т ысяч рублей (примерно 105 т ысяч гривен). В ноябре 2018 года его жена Оксана Захтей сообщила, что ее муж подал документы на экстрадицию в Украину.

Дмитрий Штыбликов – фигурант другого дела о так называемых "крымских диверсантах". Его оккупанты задержали в Севастополе в ноябре 2016 года вместе с Алексеем Бессарабов ым и Владимиром Дудкой. Всех троих подконтрольные Москве крымские силовики назвали членами "диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины" и обвинили в "подготовке диверсий в Крыму". До 2014 года Штыбликов, как и Бессарабов, работал военными экспертом в центре "Номос". В мая 2017 года Штыбликов заключил досудебное соглашение со следствием и признал свою вину. А уже в ноябре подконтрольный Кремлю Севастопольский городской суд приговорил его к пяти годам колонии строгого режима и к штрафу в размере 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (95 т ысяч гривен). Заметим, что Бессарабов и Дудка свою вину не признают.

Об обмене пленными договорились Владимир Зеленский и Владимир Путин во время одного из телефонных разговоров. Впоследствии стало известно, что он должен пройти по формуле "33 на 33 человека" . Среди 33 украинских пленников СМИ называли, в частности, моряков, Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клих и Александра Кольченко.

В отношении тех лиц, которых Украина в рамках обмена передаст России, может быть руководитель информационного агентства "РИА Новости – Украина" Кирилл Вышинский, которого накануне освободили из-под ареста под личное поручительство.

как разворачивались последние события вокруг обменна пленными между россией и украиной: