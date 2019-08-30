Обмен пленными: почему все ждали его сегодня и что происходит на самом деле

Слухи о том, что из Москвы вылетел самолет с пленными украинцами и утром 30 августа он приземлится в Киеве, наделали немало шума. Однако оказались только слухами. Почему они появились и когда на самом деле Кремль вернет пленников Украине – разбирались журналисты 24 канала.

История о том, почему российские СМИ начали активно распространять информацию, что пленники Кремля скоро вернутся в Украину, и почему в это поверили украинцы, на самом деле довольно короткая.

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Почему все начали говорить об обмене пленными?

Потому что генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в ночь на 30 августа на своей странице в Facebook опубликовал запись со страницы пользовательницы Анны Исламовой (помощницы депутата прошлого созыва Артура Палатного) о том, что самолет с украинскими пленными скоро будет в Киеве. Анна Исламова написала, что домой вернутся украинские военнопленные моряки, а также Олег Сенцов, Павел Гриб, Николай Карпюк и Владимир Балух.

Часом ранее, около полуночи, экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев, который получил украинское гражданство, сообщил о возможности обмена уже сегодня.

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СМИ восприняли информацию, которая распространена на странице генерального прокурора, как подтверждение факта обмена заложниками и заключенными, о котором много говорили в последние дни. И растиражировали новость, которая не совсем соответствовала действительности.

Анна Исламова, которая опубликовала сообщение, в своем профиле в соцсетях указывает, что она – сотрудница Верховной Рады Украины. Хотя на самом деле речь идет о депутате Бучанского городского совета, которая эмоционально отреагировала на распространенную российскими журналистами информацию и сделала соответствующий пост. Который, в итоге, и распространил Рябошапка. Сейчас пост с ее страницы удален.

Новость о том, что обмен состоялся, настолько поразила родственников пленных и журналистов, что они поехали в столичный аэропорт "Жуляны", куда якобы должны были доставить украинцев. Однако уже через несколько часов выяснилось, что никто никуда не прилетает, а распространенная информация оказалась фейком.

Что происходит на самом деле?

Уже утром Служба безопасности опровергла совершение обмена как уже свершившийся факт, и отметила, что переговоры продолжаются. В Офисе Президента Украины также подчеркнули, что обмен пленными еще не завершился, и призвали журналистов не доверять сомнительным источникам информации.

Активисты, адвокаты и правозащитники, работающие с пленными, периодически объясняют, что все указывает на скорое их освобождение.

Смотрите также видео из-под российской тюрьмы, где содержат пленных украинцев:

Однако, когда реально произойдет обмен – неизвестно. Адвокат арестованных в Украине россиян Валентин Рыбин, например, объяснял, что он состоится 3 сентября. Однако официальных подтверждений этому нет. В СБУ заявляют, что договоренностей о какой-то конкретной дате до сих пор нет.

Кого на кого меняют?

Слухи о большом обмене удерживаемыми лицами между Россией и Украиной разные. Точно понятно, что менять должны россиян, которые были осуждены и заключены в Украине, на украинцев, которые являются политическими пленниками Кремля.

Отдельная категория – украинские моряки, захваченные российскими силовиками в Керченском проливе, которые являются военнопленными.



Украинские моряки в плену России / Инфографика 24 канала

Международный трибунал ООН по морскому праву предписал России освободить их немедленно и без всяких условий.

Форматы обмена обсуждались разнообразные – "33 на 33", "35 на 35", "102 на 50", "всех на всех". Украинских политзаключенных, как говорят, могут отдать Украине для "отбывания наказания" в обмен на россиян, которые содержатся за решеткой в Украине. Но такой формат может быть своеобразной ловушкой со стороны Москвы. Причем – ловушкой многоуровневой.

Приняв этот вариант обмена, Украина, фактически, признает приговоры российских судов. Включая те, которые были приняты "судами" в оккупированном Крыму. Более того, включать в эти списки украинских моряков – это дарить президенту России возможность "сохранить лицо" и сделать шаг навстречу признанию оккупации Крыма.

Почему появилась фейковая новость?

Трудно сказать. Часто такие фейки запускают в информационное пространство для повышения давления на одну из сторон переговоров и укрепления собственных позиций. Много кто отмечает, что это мог быть инструмент, благодаря которому Россия пытается получить от обмена гораздо больше, чем возвращение своих граждан.

Один из вариантов, как отметил директор Института национальной политики Юрий Шулипа, – провести обмен 33 на 33 после встречи в "нормандском формате" и принять дополнительные (капитулянтские) условия перед страной-агрессором для Украины, которые привели бы к необратимым последствиям. "Например, выполнение "минских договоренностей" в части внесения изменений в Конституцию страны на условиях Кремля по указанию представителей российской оккупационной администрации, чтобы в Украине начался необратимый процесс потери управляемости страной с целью усиления вражеского влияния", – сказал он.

Еще один вариант – Россия специально затягивает обмен пленными, чтобы подтолкнуть власть Украины к невыгодной для себя формуле обмена. В частности, как считает основатель британского издания "Bellingcat", Путин хочет, чтобы Киев отпустил подозреваемого в причастности к катастрофе МН17 на Донбассе Владимира Цемаха. Это – ключевой свидетель в деле сбитого над Донбассом пассажирского самолета, который может доказать причастность России к катастрофе.

Кто такой Владимир Цемах и почему он важен для РФ? Служба безопасности Украины 27 июня провела спецоперацию на территории так называемой "ДНР" и задержала бывшего "командира ПВО" пророссийских боевиков в городе Снежное Владимира Цемаха. Его арестовали на два месяца.



В интервью российским пропагандистам Цемах рассказывал о сбитии Boeing рейса MH17 и объяснял, что боевики, мол, целились в украинские самолеты. Боевик рассказывал и о том, как вытаскивал "какого-то пацана" и прятал "что-то". Что именно прятал Цемах – на видео "запикали". Однако журналисты, читая по губам, выразили уверенность, что тот говорил именно о ЗРК "Бук".



Впоследствии террористическая группировка "ДНР" включила Цемаха в список лиц, которых хотели бы обменять на пленных украинцев.

Россия максимально заинтересована в том, чтобы Цемаха отдали ей, а не Нидерландам. Это поможет ей сорвать судебный процесс относительно сбития самолета.

Однако, как отмечает украинский журналист Юрий Бутусов, такой вариант сильно навредит Украине. Отдав Цемаха, она получит от Нидерландов претензии о срыве ключевого расследования и поможет РФ избежать ответственности за трагедию.

Чем все закончится?

Скоро узнаем. Рано или поздно Россия вынуждена будет отпустить украинских военнопленных моряков и отдать Украине всех политических заключенных. Вероятные даты обмена, которые обсуждаются в СМИ, ограничены ближайшими неделями. Главная интрига заключается в том, что РФ получит взамен от Украины.

Подробнее о ситуации с обменом пленными смотрите в сюжете 24 канала:​