Обмен пленными состоится на этой неделе: среди пленников, возможно, есть больные COVID-19

Новый этап обмена пленными по принципу "всех на всех" состоится до Пасхи. Все пленники оккупантов, что вернутся домой, пройдут обязательную двухнедельную обсервацию.

Некоторые из украинских пленных, которых содержат в российских тюрьмах, имеют симптомы коронавируса. Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в эфире одного из телеканалов.

Читайте также Обмен пленными до Пасхи: в чем преимущество Украины

В частности, говорится о возможном инфицировании COVID-19 в московской тюрьме "Лефортово". Сейчас, отметила Денисова, эту информацию проверяют, обращение направили к Уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой.

Ранее министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Алексей Резников сообщил, что российская сторона еще не предоставила окончательный список для обмена пленными.

Что известно о новом обмене пленными