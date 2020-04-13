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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА

      Обмен пленными состоится на этой неделе: среди пленников, возможно, есть больные COVID-19

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      Всех, кто вернется домой, отправят на обсервацию / Укринформ

      Новый этап обмена пленными по принципу "всех на всех" состоится до Пасхи. Все пленники оккупантов, что вернутся домой, пройдут обязательную двухнедельную обсервацию.

      Некоторые из украинских пленных, которых содержат в российских тюрьмах, имеют симптомы коронавируса. Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в эфире одного из телеканалов.

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      В частности, говорится о возможном инфицировании COVID-19 в московской тюрьме "Лефортово". Сейчас, отметила Денисова, эту информацию проверяют, обращение направили к Уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой.

      Ранее министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Алексей Резников сообщил, что российская сторона еще не предоставила окончательный список для обмена пленными.

      Что известно о новом обмене пленными

      • О новом обмене пленными договорились во время нормандской встречи в декабре 2019 года. Тогда Украина и Россия решили, что к следующей встрече обменяют пленных в формате "всех на всех".
      • В конце 2019 года состоялся один большой обмен пленными с российскими боевиками, домой вернулись 76 украинцев.
      • 8 апреля Трехсторонняя контрактная группа провела видеоконференцию, во время которой стороны достигли принципиальных договоренностей по спискам для взаимного освобождения удерживаемых лиц, а также дат – не позднее Пасхи, то есть 19 апреля.
      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Война на Донбассе Оккупированные территории Коронавирус в Украине Обмен пленными
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