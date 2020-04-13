Обмен пленными состоится на этой неделе: среди пленников, возможно, есть больные COVID-19
Новый этап обмена пленными по принципу "всех на всех" состоится до Пасхи. Все пленники оккупантов, что вернутся домой, пройдут обязательную двухнедельную обсервацию.
Некоторые из украинских пленных, которых содержат в российских тюрьмах, имеют симптомы коронавируса. Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в эфире одного из телеканалов.
Читайте также Обмен пленными до Пасхи: в чем преимущество Украины
В частности, говорится о возможном инфицировании COVID-19 в московской тюрьме "Лефортово". Сейчас, отметила Денисова, эту информацию проверяют, обращение направили к Уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой.
Ранее министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Алексей Резников сообщил, что российская сторона еще не предоставила окончательный список для обмена пленными.
Что известно о новом обмене пленными
- О новом обмене пленными договорились во время нормандской встречи в декабре 2019 года. Тогда Украина и Россия решили, что к следующей встрече обменяют пленных в формате "всех на всех".
- В конце 2019 года состоялся один большой обмен пленными с российскими боевиками, домой вернулись 76 украинцев.
- 8 апреля Трехсторонняя контрактная группа провела видеоконференцию, во время которой стороны достигли принципиальных договоренностей по спискам для взаимного освобождения удерживаемых лиц, а также дат – не позднее Пасхи, то есть 19 апреля.
Читайте также
-
Чернобыльская зона горит уже десятый день: последние новости, фото и видеосегодня , 09:28
-
Чему нас научит карантин: 14 полезных привычексегодня , 08:40
-
Скороход рассказала, как ее с младенцем лечат от коронавирусасегодня , 14:02
-
В Киево-Пчереськой лавре говорят о смерти Нектария, но молчат о коронавирусесегодня , 09:16
-
После карантина увидим "эпоху Ренессанса", – Криклийсегодня , 09:39
-
Украинские больницы могут получить отечественные аппараты ИВЛ в ближайшие недели, – президентсегодня , 13:51