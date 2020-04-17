Обмен пленными: заключенных, которые отказались возвращаться к боевикам, отпустят на волю– видео
Четверо заключенных, которые во время обмена пленными 16 апреля отказались возвращаться на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, после обязательной обсервации могут быть свободны.
Такую информацию в комментарии "Бабелю" сообщила омбудсмен Людмила Денисова. По ее словам, они прошли "процессуальную очистку".
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Если к ним не будет претензий от правоохранительных органов, они могут быть свободными,
– отметила Денисова.
Пророссийские наемники отказались возвращаться на оккупированный Донбасс: смотрите видео
Обмен пленными 16 апреля: основное
- Это первый обмен в 2020 году, а также первый после большого обмена 29 декабря 2019 года.
- Украина освободила 20 своих граждан. Среди людей, которые вернулись из подвалов боевиков, большинство являются гражданскими. В списках только двое военных и правоохранитель, а луганские боевики отпустили только гражданских.
- 14 боевиков и их сторонников Украина передала на оккупированные территории. При этом в ОРДО вернулись 10 человек (один отказался), в ОРЛО – 4 человека (трое отказались).
Обратите внимание! Вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что следующий обмен пленными может пройти через месяц. Новый обмен, скорее всего, тоже состоится с боевиками на Донбассе.
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