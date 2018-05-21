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Обмен руководителя "РИА Новости-Украина" на Сенцова в РФ: МИД подчеркивает, что "все возможно"

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Обмен руководителя
Обмен руководителя "РИА Новости-Украина" на заложника Сенцова в РФ: МИД подчеркивает, что "все возможно" / Коллаж 24 Канал

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца рассказала, что рассматриваются все возможные варианты для освобождения из российской тюрьмы украинского режиссера и общественного активиста Олега Сенцова.

Об этом сообщает Беца во время пресс-конференции относительно голодовки, объявленной Олегом Сенцовым.

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На вопрос журналиста о том, возможен ли сценарий обмена Сенцова на арестованного по подозрению в Госсовете руководителя информационного ресурса "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, пресс-секретарь МИД ответила, что "все возможно".

Все возможно. Я не могу раскрывать всех деталей, потому что если бы мы объявляли все заранее, то, поверьте, и Ахтем Чийгоз, и Ильми Умеров, видимо, еще не были бы освобождены. Могу сказать одно, что переговорный процесс не останавливается,
– отметила Беца.

Она добавила, что Россия блокирует все обращения Украины о доступе к Сенцову. За последний год было более 20 таких обращений.

"Мы ежедневно жмем на РФ путем направления этих нот, обращений. Также мы ставим этот вопрос на всех международных площадках – ООН, ОБСЕ", – заявила Беца.

Напомним, 14 мая незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что начинает голодовку. Такой шаг он объясняет требованием отпустить всех украинцев, находящихся в России и аннексированном Крыму.

Теги: Новости Украины Олег Сенцов Обмен пленными Украинцы в плену РФ Обыски в киевском офисе "РИА Новости" МИД Украины
Источник: 24 Канал
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