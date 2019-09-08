Обменяли, а не отпустили: что это значит и стоит ли искать измену в освобождении пленных

Пока одни радуются, что украинские политзаключенные и моряки наконец вернулись домой, другие размышляют о цене такого исторического обмена. Ведь Кремль помиловал только заключенных за гражданскую позицию, кто не принимал участия в боевых действиях, а с 24 военных моряков обвинения так и не снял.

Что освобождение пленных означает для Украины

Моряков не помиловали. Кремль помиловал лишь 11 украинских политзаключенных, а вот моряков там все еще считают преступниками. Им лишь изменили меру пресечения, а надуманных обвинений в нарушении территориальных вод так и не сняли.

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"Им изменена мера пресечения с содержания под стражей, что позволяет пересекать границу, на личное поручительство. Это ходатайство омбудсмен Людмила Денисова подавала еще в июле", – рассказывает адвокат украинских моряков Николай Полозов.

То есть формально Кремль хочет их судить и дальше, но уже заочно. Украина же по международному праву считает моряков военнопленными, а следовательно, участвовать в российском судилище не должна. И все теперь зависит от юридической трактовки обмена.



РФ вернула 24 украинских военнопленных моряков / Инфографика 24 канала

Так, дипломат Роман Бессмертный считает, что этот обмен выглядит как процедура экстрадиции на этапе следствия, будто бы Украины вышла с выполнения решений морского трибунала.

Украина и в дальнейшем остается истцом против России

С другой стороны, обмены пленными нигде в мире законодательно не регулируются. Поэтому возвращение моряков не противоречит позиции Украины по Крыму. Кроме того, Россия до сих пор удерживает три корабля, которые нагло захватила в Керченском проливе. А членов экипажа не отпустила, как должна была, а обменяла. Следовательно, решение Трибунала не выполнила.

Поэтому и объяснять судьям в Гааге украинская сторона тоже ничего не должна, говорят эксперты, – она ​​остается истцом против России. А дело об атаке в Керченском проливе по сути будет рассматривать другой орган – Арбитражный суд. Наконец, это 24 человеческих судьбы и демократическое государство ставит жизнь человека превыше всего.

Как украинские пленные возвращались в Украину

Пленные Россией украинцы вернулись – 7 сентября около 14:00 самолет с ними приземлился в киевском "Борисполе". Моряков, которых Россия захватила в ноябре 2018 года, а также других пленников Кремля обменяли по схеме "35 на 35". Этому предшествовал острый период переговоров.

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Что произошло с пленными после возвращения? 24 освобожденных моряка получили военные ордена, повышения в звании и офицерские кортики. Награды вручил командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко. После эмоциональной встречи и комментариев прессе, 11 экс-пленных отвезли на обследование в больницу.



Кроме Карпюка, в Украину вернулись и другие политзаключенные / Инфографика 24 канала