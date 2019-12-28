Обмін полоненими: три негативні наслідки для України

На окупованих територіях у страшних умовах утримуються багато українців. Повернення їх додому – це велике полегшення для них та їхніх родин. Але є три речі, які матимуть негативні наслідки для країни.

Перше. Ми міняємо своїх громадян на своїх громадян.

Всі ці роки ми спостерігаємо за тим, як Росія вроздріб і оптом забирає людей причетних до подій Революції Гідності і російсько-української війни. Причетні до розстрілів на Майдані, державні зрадники, сепаратисти, терористи – Україна досі не довела їх вину в жодній справі та не покарала винних.

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Натомість українська влада віддає цих людей Росії і позбавляє своїх громадян права на справедливість.

Коли Росія забирає всіх цих людей, то вона автоматично забирає в українців право написати свою історію про події Революції Гідності та російсько-української війни. Українську історію вкотре буде написано з російської перспективи. Бо Росія беззастережно використає всіх цих людей для того, щоб написати для нас і за нас черговий раз нашу історію.

Влада, яка забирає в свого народу право на справедливість та власну історію – вчиняє злочин стосовно свої людей.

Друге. Принцип "всіх на всіх".

Сьогодні Володимир Путін контролює всіх – і на окупованих територіях і в окупованому Криму. Йому нічого не перешкоджає зробити ще один обмін – затримати 100-200 людей і знову вимагати їх обмін на тих, кого він захоче.

Третє. Обмін полоненими може використовуватися як політична технологія.

Я дійсно хвилююся за те, що нинішня влада використовуватиме обмін полоненими, коли просяде рейтинг, чи коли потрібно буде їхати і укладати чергові домовленості із Росією. Фактично, Президент України використовує полонених, щоб захистити себе від критики.

До слова: Бойовики підтвердили дату обміну полоненими та назвали свою формулу