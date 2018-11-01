Обміняли кредит на незалежність: як влада відмовилась від 110 млрд гривень інвестицій на рік

В медіа радісно розповідають про нову програму з МВФ. Правда, забувають сказати, що попередню програму передчасно припинили, бо реформи провалили.

Така особлива програма є лише в Ямайки, Аргентини та Іраку. 3,9 мільярдів доларів нам може позичуть, і влада доживе до виборів. За великим рахунком ні в меморандумі з МВФ, ні в бюджеті на наступний рік не з’вилось нових корисних інструментів для пожвавлення економіки, як заробити гроші щоб віддати борги – невідомо.

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В світі давно країни конкурують між собою за те, шоб підприємці відкривали фірми саме в них. Така собі війна за гроші та робочі місця. Як правило, інвестора заманюють податковими канікулами, зниженням ставок податків, створенням індустріальних парків чи якихось зон з низьким оподаткуванням і так далі.

Наприклад, з метою перенесення виробництва з Китаю до США, податкова реформа Трампа знизила податок на прибуток підприємств з 35 % до 21 %. У відповідь Китай запропонував бізнесу податкові канікули з податку на прибуток, якщо ця сума буде інвестована у виробництво. І в сусідній Польщі інвестор може отримати податкові канікули як на податок на прибуток так і на податок з доходу фізичних осіб на 10, 12 чи навіть 15 років, в залежності від розміру інвестицій, рівня безробіття в регіоні, кількості створених робочих місць.

Бачите як заманюють? Наших Реви з Гройсманом на них нема, ти подивись, податки вони знижують, і не переживають чогось, що бюджет недоотримає. А от Угорщина знизила податок на прибуток до рекордних 9 %, а в Естонії, Грузії та Латвії прибутки компаній не оподатковуються взагалі, кошти оподатковуються лише коли розподіляються дивіденди.

А що в Україні? Наші підприємства платять податок на прибуток 18 %. За офіційною статистикою 85 % всього податку на прибуток, який поступає в бюджет сплачує 1000 компаній. А зареєстровано в нас 269 тисяч платників!

Великі компанії мають балансові збитки, які списують роками або використовують офшорні схеми, щоб вивести прибуток в країну, в якій ставка оподаткування менша і сплачуюють податку на прибуток рівно стільки, скільки хочуть. Заробляють в Україні, використовують наші ресурси, а виводять в офшори, кошти працюють за кордоном, підтримуючи економіки Іспанії, Австрії та Швейцарії.

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Як же виправити цю ситуацію, як зробити так, щоб до нас прийшов інвестор, щоб гроші йшли в країну, а не виводились з неї. Адже зараз, коли існує недоброчесна конкуренція, коли через митницю пролітає товар на мільярди, з якого не сплачуються податки, коли найбільші інтернет-сайти та навіть магазини на ФОПах, Україна неспроможна конкурувати за інвестора.

Відповідь була знайдена нами ще в 2015 році! Поки зароблені підприємством кошти залишаються в бізнесі – вони не оподатковуються. І лише коли підприємство виплачує власнику дивіденди, на цю суму дивідендів нараховується податок у розмірі 15%, і власник вже не сплачує податок з фізичних осіб.

За останні 3 роки ідею вдосконалили. Взяли найкращий досвід Естонії, попрацювали з світовими економістами, зрозуміли, які схеми найбільш поширені для виведення коштів на всілякі Кіпри та й зробили ці всі речі прямим об’єктом оподаткування при виведенні капіталу. Платиш на Кіпр чи Панаму 100 доларів – залиш 20 в Україні. В результаті така операція стає невигідною, гроші залишаються тут. Ми назвали цей податок – податок на виведений капітал.

Очільники різних Мінфінів в свій час, і Яресько, і Данилюк, і Маркарова, кістьми лягали, щоб цього не сталось, бо тоді вони втрачають важіль тиску на підприємців. Адміністрування нового податку просте і зрозуміле, воно відбувається на рівні банківського платежу. А те, що податок на виведений капітал вже на третій рік спричинить зростання на 1 відсоток ВВП та інвестиції 110 мільярдів гривень щороку, їх не цікавить.

На вимогу громадськості та бізнесу законопроект про ПнВК було внесено в Парламент Президентом в липні цього року. Однак питання досі висить в повітрі. Ви спитаєте – якщо це вигідно і країні і громадянам, чого ж не прийняти цей закон? А я скажу вам чого! Тепер "ворог" всього доброго країні є МВФ! Під час перемовин з ним, які вів Мінфін, було зроблено все можливе і неможливе, щоб податок на виведений капітал з наступного року не запрацював, і це прописано в меморандумі.

Влада тягнула час, але зрозуміла, що без кредитів не виживе. і вкотре обміняла кредити на нашу незалежність. Оскільки своїх апетитів влада не хоче скорочувати, зменшувати фінансування правоохоронців, всіляких дотацій олігархам, роздачі призів чи слонів і без того прибутковому бізнесу, то хтось має оплатити цей банкет! І за великим рахунком ці 3,9 мільярдів доларів заплатимо ми з вами.

Тому і в проекті меморандуму з МВФ, подейкують, з’явились норми про збільшення податкового тиску, а не зменшення, як у озвучених раніше країнах. Наприклад, говорять що третя група спрощенців вкотре опинилась під прицілом. Погодьтесь дивно, що мішенню обрали спрощенців, а не олігархічні аграрні компанії, які перебуваючи на фіксованому податку, тобто не платять податок на прибуток, виплачують собі в Голандію по 30 мільярдів гривень дивідендів без сплати податку в Україні.

Не логічно, що в такій ситуації в меморандумі наїзд на спрощену систему, а не на тих, хто виводить гроші в офшори, і потім країна вимушена позичати гроші в МВФ. Чому так? А я поясню чому!

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Меморандум підписує чотири людини. Президент – з ним все ясно, але хоча б законопроект вніс в Парламент. Прем’єр-міністр – відомий борець за митницю. Керівник НБУ – який крізь пальці дивиться, що з України виводять 11 мільярдів доларів на рік. Та неіснуючий Міністр фінансів, яка перебуває в статусі виконуючого обов’язки. Що доброго для України може бути закладено такими перемовниками в меморандум?

Переговори, зазвичай, веде Міністерство фінансів, міністр у нас відсутній, от і маємо результат таких перемовин – рахунок виставлять середньому класу. Тарифи на газ зростуть, комунальні платежі теж, компенсуватись це буде субсидіями з бюджету. І щоб його наповнити зростатитимуть податки для головного донору бюджету – українця з середнім доходом.Тільки з нього ще можна вичавити додаткові гроші.

Вкотре частина українців виїде за кордон, темпи зростання економіки не збільшаться, добробут громадян не покращиться. Якщо не буде запроваджено податок на виведений капітал, це буде не життя, а виживання. І для бізнесу, і для країни і для нас з вами, бо за великим рахунком ми це все і оплатимо.