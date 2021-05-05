Глава МЗС Німеччини Гайко Маас та держсекретар США Ентоні Блінкен обговорили "Північний потік-2" на полях саміту G7 у Лондоні. Позиції обох країн щодо цього питання й надалі розходяться.

Перемовини дипломатів тривали 40 хвилин. Ентоні Блінкен вкотре рішуче наголосив на тому, що Штати виступають проти завершення будівництва російського газопроводу.

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Ми обговорили й "Північний потік-2", ще раз обмінявшись відомими позиціями. Нічого нового,

– сказав журналістам Гайко Маас.

Єдність в інших питаннях

Водночас німецький міністр додав, що сторони досягли єдності в інших питаннях зовнішньої політики.

За його словами, Німеччина і США виступають "за конкретну політику з метою не створювати новий конфлікт Сходу та Заходу".

Натомість озвучувати ясні попередження і послідовно дотримуватися своїх цінностей – але залишатися завжди готовими до переговорів,

– підсумував дипломат.

Зверніть увагу! У компанії Nord Stream 2 заявили, що "Північний потік-2" майже добудували – наразі він готовий на 95%. Залишилося укласти приблизно 121 кілометр газопроводу.

Росія будує "Північний потік-2" для того, щоб транспортувати природний газ до Європи в обхід України.

У грудні 2019 року США ввели санкції проти компаній, які займалися прокладанням труб для газопроводу, – будівництво зупинили. Однак через рік його відновили.

У березні 2021 сенатори США відправили лист президенту Джо Байдену, в якому закликали ввести нові санкції.

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