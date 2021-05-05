Обмінялись відомими позиціями: Німеччина та США не дійшли згоди щодо "Північного потоку-2"
Глава МЗС Німеччини Гайко Маас та держсекретар США Ентоні Блінкен обговорили "Північний потік-2" на полях саміту G7 у Лондоні. Позиції обох країн щодо цього питання й надалі розходяться.
Источник:DW
Перемовини дипломатів тривали 40 хвилин. Ентоні Блінкен вкотре рішуче наголосив на тому, що Штати виступають проти завершення будівництва російського газопроводу.
Читайте також США рішуче виступають проти "Північного потоку-2", – Блінкен німецькому міністру
Ми обговорили й "Північний потік-2", ще раз обмінявшись відомими позиціями. Нічого нового,
– сказав журналістам Гайко Маас.
Єдність в інших питаннях
Водночас німецький міністр додав, що сторони досягли єдності в інших питаннях зовнішньої політики.
За його словами, Німеччина і США виступають "за конкретну політику з метою не створювати новий конфлікт Сходу та Заходу".
Натомість озвучувати ясні попередження і послідовно дотримуватися своїх цінностей – але залишатися завжди готовими до переговорів,
– підсумував дипломат.
Будівництво "Північного потоку-2": коротко
- Росія будує "Північний потік-2" для того, щоб транспортувати природний газ до Європи в обхід України.
- У грудні 2019 року США ввели санкції проти компаній, які займалися прокладанням труб для газопроводу, – будівництво зупинили. Однак через рік його відновили.
- У березні 2021 сенатори США відправили лист президенту Джо Байдену, в якому закликали ввести нові санкції.
До теми США планують призначити спецпредставника для боротьби з "Північним потоком-2", – ЗМІ
Поделиться новостью