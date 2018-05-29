Обморожения, слепота и смерть: украинские альпинисты рассказали о деталях покорения Эвереста

Львовянин Роман Городечний, днепрянин Дмитрий Семеренко и белоцерковец Тарас Поздний первые из своих регионов покорители Эверест. И если мужчины поднялись на вершину мира со стандартным обмундированием, то украинка-рекордсменка Ирина Галай попыталась побить очередной рекорд – покорить восьмитысячник без кислородной маски.

Ирина Галай – первая украинка, которая покорила высоту смерти без кислородных баллонов. Правда, до запланированной соседней вершины Эвереста Лходзе высоте в 8500 метров девушке не хватило всего две сотни. Подвел Ирину ее шерп-сопровождающий.

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"Я к себе никаких претензий не имею, но шерп ничего не подготовил, а я за это заплатила не малые деньги", – рассказала альпинистка Ирина Галай.



Ирина Галай

Для местного населения восхождение на Эверест давно уже стало коммерческим делом. Некоторые сопровождающие, под названием "шерпы", иногда оценивают заработок выше, чем человеческую жизнь. В Иринином лагере по такой причине погиб российский альпинист.

Он пришел на высоту 7800 очень замученный и попросился к людям в палатку. Его оттуда выгнали шерпы. Они сказали, что это не входит в его пакет услуг. Когда я его нашла он был твердый, как камень, тогда притащила его к нам в палатку, но на следующий день он умер от горной болезни,

– вспомнила альпинистка.

Когда Ирина штурмовала Лходзе, другая часть украинской экспедиции покоряла Эверест. Подняться на вершину погода альпинистам способствовала, но менее чем через 10 минут ситуация кардинально изменилась.

Спуск испытал альпинистов не только на силу воли и выносливость, но и на человечность. В зоне смерти Дмитрий Семеренко и Роман Городечний встретили брошенного на произвол судьбы китайского альпиниста и рискуя своей жизнью, решили его спасти.



Роман Городечный с китайским альпинистом

"Мы увидели его без очков, маски, которая закрывает лицо. У него все было полностью во льду. Мы сразу надели очки, и его глаза оттаяли. Не знаю то ли гора дала нам сил, но мы с Романом тогда приняли решение спасти его и слава Богу, нам это удалось", – рассказал альпинист Дмитрий Семеренко.

Дмитрий вспоминает, что на протяжении определенного времени ему снилась гора, взяв в руки кисточку – нарисовал ее, и это был Эверест. Не имея опыта в высокогорном альпинизме, Дмитрий все-таки пошел в экспедицию, которая изменила его навсегда.

Какой-то внутренний духовный рост состоялся. Я пока что не осознал, но я его чувствую,

– отметил Семеренко.

Обмороженные руки и ноги, пятна на лице, простуда – альпинисты до сих пор не могут оправиться от своей полуторамесячной экспедиции. Говорят, единственное, что спасало их от пагубных мыслей на высоте – командное единство и украинское чувство юмора.

Напомним, 14 мая группа украинцев во главе с Тарасом Позднием поднялась на самую высокую гору мира. В состав группы входили львовянин Роман Городечный и днепрянин Дмитрий Семеренко.