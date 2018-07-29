Обнародовали цену на 32-ядерный процессор AMD Ryzen Threadripper 2990X

В следующем месяце, а именно 13 августа, в продажу должны поступить процессоры AMD Ryzen Threadripper второго поколения, которые ознаменуют старт очередного этапа "гонки ядер" в HEDT-сегменте. Флагманом нового семейства чипов станет Ryzen Threadripper 2990X, который недавно заметили в одном из канадских интернет-магазинов.

Об этом сообщает WCCFTech.

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Напомним, в распоряжении AMD Ryzen Threadripper 2990X есть 32 ядра с поддержкой многопоточности, 80 МБ кэш-памяти (16 МБ кэша L2 и 64 МБ кэша L3), а его номинальный теплопакет заявлен на уровне 250 Вт. Рабочая частота новинки составляет от 3,4 до 4 ГГц в динамическом разгоне.

Стоимость вышеупомянутого флагмана в магазине CanadaComputes (до настоящего времени страница продукта была удалена) составляет 2400 канадских долларов, что равно примерно 1850 долларам США (около 49 300 гривен). Как предполагают зарубежные журналисты, рекомендованная стоимость Ryzen Threadripper 2990X для американской розницы должна составить 1500 долларов (около 39 980 гривен). Как ожидается, именно по такой цене его можно будет приобрести вскоре после релиза.

Страница процессора AMD Ryzen Threadripper 2990X в канадском интернет-магазине

Стоит отметить, что нынешний флагман для HEDT-платформы Intel LGA2066 в лице Core i9-7980XE (18 ядер / 36 потоков, 2,6 / 4,4 ГГц) доступен в заокеанских магазинах по цене около 1880 долларов (около 50 100 гривен).

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