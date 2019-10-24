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      "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ

      Обнародовали видео взрыва на Пушкинской в Киеве, в результате которого погиб ветеран

      35 Читати новину українською
      Место взрыва на Пушкинской в Киеве
      Место взрыва на Пушкинской в Киеве / Соцсети

      На камеры наблюдения попал момент взрыва, который произошел в Киеве на улице Пушкинской и от которого погибли охранник и командир подразделения "Купол" с позывным "Сенсей" – Виктор Дегтярев.

      Соответствующее видео обнародовал спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко. На кадрах, в частности, видно молниеносную вспышку вдалеке на углу Пушкинской и бульвара Шевченко.

      Подробнее об инциденте! На Пушкинской в Киеве прогремел взрыв, погибли два человека: что известно

      "Он и является тем самым взрывом гранаты, который унес жизнь двоих людей. В частности, и ветерана АТО Виктора "Сенсея " Дегтярева", – подчеркнул Шевченко.

      Смотрите видео взрыва на Пушкинской в Киеве

      Также спикер МВД опубликовал инфографику, на которой указано, сколько за 9 месяцев 2019 года полиция изъяла оружия из незаконного оборота.

      Поліція, МВС, незаконна зброя, 2019 рік
      Сколько незаконного оружия изъяла полиция в 2019 году

      Советуем ознакомиться! Виктор "Сенсей" Дегтярев погиб от взрыва на Пушкинской в Киеве: что о нем известно

      Взрыв на улице Пушкинской в центре Киева произошел около 23:00 22 октября. Основная версия инцидента по словам полиции – неосторожное обращение с гранатой, которая собственно и взорвалась. Кроме Дегтярева и охранника, которые погибли на месте, еще одну девушку госпитализировали. Правоохранители говорят, что Дегтярев сидел рядом с местным охранником и они просто общались в тот момент, когда граната взорвалась у ветерана в левой руке.

      Похожее видео опубликовало и издание " Цензор.НЕТ". На нем, в частности, видны ступеньки офисного здания, на которых сидели погибшие. Саму вспышку от взрыва, после которого фигуры мужчин на видео упали, можно заметить на 15 секунде.

      Взрыв на Пушкинской в Киеве: смотрите видео (18+)

       

      ЧТО ЕЩЕ ИЗВЕСТНО О ВЗРЫВЕ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ:
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Полиция Криминал Новости Киева Взрыв Взрыв на Пушкинской в Киеве
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