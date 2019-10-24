Обнародовали видео взрыва на Пушкинской в Киеве, в результате которого погиб ветеран

На камеры наблюдения попал момент взрыва, который произошел в Киеве на улице Пушкинской и от которого погибли охранник и командир подразделения "Купол" с позывным "Сенсей" – Виктор Дегтярев.

Соответствующее видео обнародовал спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко. На кадрах, в частности, видно молниеносную вспышку вдалеке на углу Пушкинской и бульвара Шевченко.

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"Он и является тем самым взрывом гранаты, который унес жизнь двоих людей. В частности, и ветерана АТО Виктора "Сенсея " Дегтярева", – подчеркнул Шевченко.

Смотрите видео взрыва на Пушкинской в Киеве

Также спикер МВД опубликовал инфографику, на которой указано, сколько за 9 месяцев 2019 года полиция изъяла оружия из незаконного оборота.



Сколько незаконного оружия изъяла полиция в 2019 году

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Взрыв на улице Пушкинской в центре Киева произошел около 23:00 22 октября. Основная версия инцидента по словам полиции – неосторожное обращение с гранатой, которая собственно и взорвалась. Кроме Дегтярева и охранника, которые погибли на месте, еще одну девушку госпитализировали. Правоохранители говорят, что Дегтярев сидел рядом с местным охранником и они просто общались в тот момент, когда граната взорвалась у ветерана в левой руке.

Похожее видео опубликовало и издание " Цензор.НЕТ". На нем, в частности, видны ступеньки офисного здания, на которых сидели погибшие. Саму вспышку от взрыва, после которого фигуры мужчин на видео упали, можно заметить на 15 секунде.

Взрыв на Пушкинской в Киеве: смотрите видео (18+)