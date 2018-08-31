00:07
1 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
28°C 11°C
  • воскресенье
    30°C 15°C
  • понедельник
    30°C 17°C
  • вторник
    30°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Медведев и фокус с исчезновением. Не пытайтесь покинуть Омск
Вєсті Кремля
21:28, 31 августа
Вести.UA. Белорусский Олег Ляшко. Враг Луценко – друг Порошенко
Вєсті.UA
20:50, 31 августа
Бизнес застройщиков: как в Украине наживаются на школах и садиках
ЦРУ
09:00, 31 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Туризм по-советски
Згадати все
22:51, 31 августа
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН

Обнародованы неожиданные признаки гениальности

169 Читати новину українською
Назвали признаки необычайной гениальности
Назвали признаки необычайной гениальности / Соцсети

Американские ученые-психологи выяснили, что для определения элементов гения в человеке совсем необязательно ему проходить многочисленные тесты на интеллект, а достаточно лишь проанализировать его образ жизни и привычки.

Как утверждают специалисты, признаки гениальности очень просты, передает ресурс Medpulse.

Читайте также: Кто умнее – мужчины или женщины: ученые удивили заявлением

Так, по их словам люди, которые имеют более острый ум, чем другие, практически всегда не имеют режима сна, то есть ложатся спать тогда, когда хотят этого, а не тогда, когда "пришло время". А чаще всего это случается уже ближе к середине ночи, а порой и на рассвете.

Как объясняют психологи, такая особенность связана с особенностями работы мозга гениев, который намерен продолжать функционировать и творить что-то большое, а не выключаться.

Кроме того, по словам психологов из США, гениальные люди отмечаются большой любовью к грубой брани как по какой-то причине, так и при отсутствии таковой. Но в этом случае нецензурные выражения являются скорее реакцией мозга и способом ответа на поставленный вопрос. Специалисты утверждают, что при таких обстоятельствах мозг у этих людей в одно мгновение начинает генерировать ответ и не заморачивается над правильным его выражением.

Генії, розум, звички, навички

Также, по мнению ученых, гении любят беспорядок, а именно не слишком утруждают себя уборкой и не очень заинтересованы в чистоте как в целом в доме, так и на своем рабочем месте. Специалисты связывают это с тем, что гении – не готовы тратить свое время на бытовые хлопоты, если взамен могут изобрести что-то в пользу человечеству.

В то же время сверходаренные люди буквально считают себя обладателями хаоса, прекрасно ориентируются в нем и любят находиться среди разбросанных вещей.

Впрочем, ученые предупреждают, что прежде чем начать оценивать себя или своих знакомых по этой шкале, пытаясь найти признаки гениальности, стоит научиться различать информацию, поскольку словарный запас, лень и бессонница ничего общего с вышеописанным не имеют.

В общем, все гении и творческие люди всегда гиперактивны, их мозг ежесекундно подгоняет те или иные действия, поэтому их не хватает на повседневную жизнь.

К слову, недавно ученые в ходе исследования установили, какой тип людей способен переоценивать свои интеллектуальные способности.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье исследования Психология Мотивация
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 31 августа
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Убийство Александра Захарченко: последние новости
31 августа, 23:06 Убийство Александра Захарченко: последние новости
Главные новости 31 августа: убийство Захарченко, выброс в Армянске и прощание с Маккейном
31 августа, 22:51 Главные новости 31 августа: убийство Захарченко, выброс в Армянске и прощание с Маккейном
Реакція українських лідерів думок на смерть Захарченка: підбірка
31 августа, 22:01 Реакція українських лідерів думок на смерть Захарченка: підбірка
Блог Соцмережі
Убили Захарченко: факты из жизни главаря пророссийских боевиков Донецка
31 августа, 20:36 Убили Захарченко: факты из жизни главаря пророссийских боевиков Донецка
Вбивство Захарченка: більше запитань, ніж радості
31 августа, 20:35 Вбивство Захарченка: більше запитань, ніж радості
Блог Соцмережі
Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
 10 января , 16:03
6 секс-позиций, которые ненавидят женщины
 11 марта , 23:00
Менингит: причины, симптомы и лечение смертельной болезни
 3 ноября 2017 , 13:01
За Савченко стоят конкретные люди: политики высказали свое мнение
 23 марта , 09:38
В Харькове подросток из окна квартиры расстрелял прохожих: видео
 26 октября 2017 , 13:30
Приятные новости с АТО: воины ВСУ, которые считались погибшими, выжили
 25 ноября 2017 , 08:32
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук