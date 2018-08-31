Обнародованы неожиданные признаки гениальности

Американские ученые-психологи выяснили, что для определения элементов гения в человеке совсем необязательно ему проходить многочисленные тесты на интеллект, а достаточно лишь проанализировать его образ жизни и привычки.

Как утверждают специалисты, признаки гениальности очень просты, передает ресурс Medpulse.

Читайте также: Кто умнее – мужчины или женщины: ученые удивили заявлением

Так, по их словам люди, которые имеют более острый ум, чем другие, практически всегда не имеют режима сна, то есть ложатся спать тогда, когда хотят этого, а не тогда, когда "пришло время". А чаще всего это случается уже ближе к середине ночи, а порой и на рассвете.

Как объясняют психологи, такая особенность связана с особенностями работы мозга гениев, который намерен продолжать функционировать и творить что-то большое, а не выключаться.

Кроме того, по словам психологов из США, гениальные люди отмечаются большой любовью к грубой брани как по какой-то причине, так и при отсутствии таковой. Но в этом случае нецензурные выражения являются скорее реакцией мозга и способом ответа на поставленный вопрос. Специалисты утверждают, что при таких обстоятельствах мозг у этих людей в одно мгновение начинает генерировать ответ и не заморачивается над правильным его выражением.

Также, по мнению ученых, гении любят беспорядок, а именно не слишком утруждают себя уборкой и не очень заинтересованы в чистоте как в целом в доме, так и на своем рабочем месте. Специалисты связывают это с тем, что гении – не готовы тратить свое время на бытовые хлопоты, если взамен могут изобрести что-то в пользу человечеству.

В то же время сверходаренные люди буквально считают себя обладателями хаоса, прекрасно ориентируются в нем и любят находиться среди разбросанных вещей.

Впрочем, ученые предупреждают, что прежде чем начать оценивать себя или своих знакомых по этой шкале, пытаясь найти признаки гениальности, стоит научиться различать информацию, поскольку словарный запас, лень и бессонница ничего общего с вышеописанным не имеют.

В общем, все гении и творческие люди всегда гиперактивны, их мозг ежесекундно подгоняет те или иные действия, поэтому их не хватает на повседневную жизнь.

К слову, недавно ученые в ходе исследования установили, какой тип людей способен переоценивать свои интеллектуальные способности.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.