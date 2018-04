Обнародованы топ-50 самых продаваемых музыкантов в истории музыки

Американское издание Business Insider опубликовало рейтинг 50 самых продаваемых музыкантов всех времен.

Список составлен на основе данных сертификатов продаж альбомов от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA), говорится в издании Business Insider.

Благодаря рейтингу выяснилось, что американский саксофонист Кенни Джи продал больше альбомов, чем известный рэпер Эминем, а американский кантри-исполнитель Гарт Брукс –больше, чем Элвис Пресли и Майкл Джексон.

Рейтинг 50 самых продаваемых музыкантов

1. The Beatles – 178 млн

Смотрите видео The Beatles – I Want You

2. Гарт Брукс – 148 млн

3. Элвис Пресли – 146,5 млн

Смотрите видео с концерта Elvis Presley



4. Led Zeppelin – 111,5 млн

5. Eagles – 101 млн

6. Билли Джоєл – 82,5 млн

7. Майкл Джексон – 81 млн

Смотрите клип на песню "Remember The Time"



8. Элтон Джон – 78 млн

9. Pink Floyd – 75 млн

10. AC/DC – 72 млн

11. Джордж Стрейт – 69 млн

12. Барбара Стрейзанд – 68,5 млн

13. The Rolling Stones – 66,5 млн

14. Aerosmith – 66,5 млн

15. Брюс Спрингстин – 65,5 млн

16. Мадонна – 64,5 млн

17. Мерайя Кери – 64 млн

18. Metallica – 63 млн

19. Уитни Хьюстон – 58,5 млн

20. Van Halen – 56,5 млн

21. U2 –52 млн

22. Селин Дион – 50 млн

23. Fleetwood Mac – 49,5 млн

24. Нил Даймонд – 49,5 млн

25. Journey – 48 млн

26. Кенни Джи – 48 млн

27. Шанайя Твейн – 48 млн

28. Кенни Роджерс – 47,5 млн

29. Alabama – 46,5 млн

30. Bob Seger & The Silver Bullet Band – 44,5 млн

31. Guns N 'Roses – 44,5 млн

32. Эминем – 44,5 млн

33. Алан Джексон – 43,5 млн

34. Карлос Сантана – 43,5 млн

35. Риба Макинтайр – 41 млн

36. Эрик Клептон – 40 млн

37. Chicago – 38,5 млн

38. Simon & Garfunkel – 38,5 млн

39. Род Стюарт – 38 млн

40. Foreigner – 37,5 млн

41. Тим Макгро – 37,5 млн

42. Backstreet Boys – 37 млн

43. Принс – 36,5 млн

44. Тупак Шакур – 36,5 млн

45. Боб Дилан – 36 млн

46. Def Leppard – 35 млн

47. Queen – 34,5 млн

48. Бритни Спирс – 34,5 млн

49. Bon Jovi – 34,5 млн

50. Фил Коллинз – 33,5 млн