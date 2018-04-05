Обнародованы топ-50 самых продаваемых музыкантов в истории музыки
Американское издание Business Insider опубликовало рейтинг 50 самых продаваемых музыкантов всех времен.
Список составлен на основе данных сертификатов продаж альбомов от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA), говорится в издании Business Insider.
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Благодаря рейтингу выяснилось, что американский саксофонист Кенни Джи продал больше альбомов, чем известный рэпер Эминем, а американский кантри-исполнитель Гарт Брукс –больше, чем Элвис Пресли и Майкл Джексон.
Рейтинг 50 самых продаваемых музыкантов
1. The Beatles – 178 млн
Смотрите видео The Beatles – I Want You
2. Гарт Брукс – 148 млн
3. Элвис Пресли – 146,5 млн
Смотрите видео с концерта Elvis Presley
4. Led Zeppelin – 111,5 млн
5. Eagles – 101 млн
6. Билли Джоєл – 82,5 млн
7. Майкл Джексон – 81 млн
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8. Элтон Джон – 78 млн
9. Pink Floyd – 75 млн
10. AC/DC – 72 млн
11. Джордж Стрейт – 69 млн
12. Барбара Стрейзанд – 68,5 млн
13. The Rolling Stones – 66,5 млн
14. Aerosmith – 66,5 млн
15. Брюс Спрингстин – 65,5 млн
16. Мадонна – 64,5 млн
17. Мерайя Кери – 64 млн
18. Metallica – 63 млн
19. Уитни Хьюстон – 58,5 млн
20. Van Halen – 56,5 млн
21. U2 –52 млн
22. Селин Дион – 50 млн
23. Fleetwood Mac – 49,5 млн
24. Нил Даймонд – 49,5 млн
25. Journey – 48 млн
26. Кенни Джи – 48 млн
27. Шанайя Твейн – 48 млн
28. Кенни Роджерс – 47,5 млн
29. Alabama – 46,5 млн
30. Bob Seger & The Silver Bullet Band – 44,5 млн
31. Guns N 'Roses – 44,5 млн
32. Эминем – 44,5 млн
33. Алан Джексон – 43,5 млн
34. Карлос Сантана – 43,5 млн
35. Риба Макинтайр – 41 млн
36. Эрик Клептон – 40 млн
37. Chicago – 38,5 млн
38. Simon & Garfunkel – 38,5 млн
39. Род Стюарт – 38 млн
40. Foreigner – 37,5 млн
41. Тим Макгро – 37,5 млн
42. Backstreet Boys – 37 млн
43. Принс – 36,5 млн
44. Тупак Шакур – 36,5 млн
45. Боб Дилан – 36 млн
46. Def Leppard – 35 млн
47. Queen – 34,5 млн
48. Бритни Спирс – 34,5 млн
49. Bon Jovi – 34,5 млн
50. Фил Коллинз – 33,5 млн