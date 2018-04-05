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Обнародованы топ-50 самых продаваемых музыкантов в истории музыки

59 Читати новину українською
Рейтинг топ-50 самых продаваемых музыкантов
Рейтинг топ-50 самых продаваемых музыкантов / Фото из открытых источников

Американское издание Business Insider опубликовало рейтинг 50 самых продаваемых музыкантов всех времен.

Список составлен на основе данных сертификатов продаж альбомов от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA), говорится в издании Business Insider.

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Благодаря рейтингу выяснилось, что американский саксофонист Кенни Джи продал больше альбомов, чем известный рэпер Эминем, а американский кантри-исполнитель Гарт Брукс –больше, чем Элвис Пресли и Майкл Джексон.

Рейтинг 50 самых продаваемых музыкантов

1. The Beatles – 178 млн

Смотрите видео The Beatles – I Want You

2. Гарт Брукс – 148 млн
3. Элвис Пресли – 146,5 млн

Смотрите видео с концерта Elvis Presley


4. Led Zeppelin – 111,5 млн
5. Eagles – 101 млн
6. Билли Джоєл – 82,5 млн
7. Майкл Джексон – 81 млн

Смотрите клип на песню "Remember The Time"


8. Элтон Джон – 78 млн
9. Pink Floyd – 75 млн
10. AC/DC – 72 млн
11. Джордж Стрейт – 69 млн
12. Барбара Стрейзанд – 68,5 млн
13. The Rolling Stones – 66,5 млн
14. Aerosmith – 66,5 млн
15. Брюс Спрингстин – 65,5 млн
16. Мадонна – 64,5 млн
17. Мерайя Кери – 64 млн
18. Metallica – 63 млн
19. Уитни Хьюстон – 58,5 млн
20. Van Halen – 56,5 млн
21. U2 –52 млн
22. Селин Дион – 50 млн
23. Fleetwood Mac – 49,5 млн
24. Нил Даймонд – 49,5 млн
25. Journey – 48 млн
26. Кенни Джи – 48 млн
27. Шанайя Твейн – 48 млн
28. Кенни Роджерс – 47,5 млн
29. Alabama – 46,5 млн
30. Bob Seger & The Silver Bullet Band – 44,5 млн
31. Guns N 'Roses – 44,5 млн
32. Эминем – 44,5 млн
33. Алан Джексон – 43,5 млн
34. Карлос Сантана – 43,5 млн
35. Риба Макинтайр – 41 млн
36. Эрик Клептон – 40 млн
37. Chicago – 38,5 млн
38. Simon & Garfunkel – 38,5 млн
39. Род Стюарт – 38 млн
40. Foreigner – 37,5 млн
41. Тим Макгро – 37,5 млн
42. Backstreet Boys – 37 млн
43. Принс – 36,5 млн
44. Тупак Шакур – 36,5 млн
45. Боб Дилан – 36 млн
46. Def Leppard – 35 млн
47. Queen – 34,5 млн
48. Бритни Спирс – 34,5 млн
49. Bon Jovi – 34,5 млн
50. Фил Коллинз – 33,5 млн

Теги: LifeStyle Музыка Элтон Джон Beatles
Источник: 24 Канал
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