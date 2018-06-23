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Телеканал новостей 24 Новости Здоровое питание

Обнародованы удивительные свойства гречки

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Названы 6 удивительных свойств гречки
Названы 6 удивительных свойств гречки / Соцсети

Гречка является очень популярным продуктом в Украине. Кроме того, большинство привыкло потреблять ее с детства. Но мало кто знает, сколько всего полезного она в себе содержит.

Так, по словам диетологов, гречка – прекрасный источник высококачественных и хорошо перевариваемых белков, что делает ее прекрасной альтернативой мясу. Кроме того, гречневую муку ученые планируют использовать в продуктах, снижающих холестерин в плазме, жир в теле и холестериновые камни в желчном пузыре, пишет "МедикФорум".

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Альтернативой жиру в переработанных продуктах питания является и крахмал, который также содержится в гречке. А рутин, добываемый из листьев этого растения, применяется с медицинской целью, а именно для лечения повышенного артериального давления. В то же время гречка является гипоаллергенным продуктом, поэтому она прекрасно подходит для людей, которые страдают от аллергии на грязь, пыльцу и другие подобные компоненты.

Гречка, продукт, корисні властивості, здоров'я

По результатам многочисленных исследований, гречка может помочь жертвам диабета. Поскольку гликемический индекс составляет всего 54, этот продукт снижает уровень сахара в крови более медленно, чем рис или продукты из пшеницы. Также гречка прекрасно подходит для стабилизации пищеварения, потому что обладает нейтральной термальной природой. Эффективна она и для лечения дизентерии и хронической диареи, что было доказано еще в 1980-е годы.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровое питание Здоровая жизнь Здоровье Гречка
Источник: 24 Канал
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