Обнаружены гены, необходимые для сновидений

До сих пор одной из самых больших загадок остается физиология сновидений, которые мы видим в определенных фазах цикла сна.

В "парадоксальной" фазе сна (REM), когда глазные яблоки под закрытыми веками активно двигаются, могут наблюдаться сокращения мышц, а мозг проявляет высокую, как в таком состоянии, активность, говорится в журнале Cell Reports.

Японским биологам во главе с Хироки Уедой удалось обнаружить гены, которые играют ключевую роль в регулировании REM-сна.

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Во время экспериментов с лабораторными грызунами, у которых была подавлена ​​работа холинергических нейронов TrkA + REM-фаза полностью исчезла из цикла сна таких животных.

Ученые объяснили, что отключение рецепторов ацетилхолина у мышей делало их неспособными переживать REM-фазу сна и видеть сновидения.

Эти нейроны – часть парасимпатической нервной системы, которая отвечает за спокойную активность организма в безопасных условиях (усиление кровотока пищеварительной системы, расслабление скелетных мышц, сужение зрачков и т.д.).

Ее основным нейромедиатором выступает ацетилхолин, который действует на клетки TrkA+. С помощью технологии генной модификации CRISRP/Cas9 им удалось отключить работу генов, кодирующих белки Chrm1 и Chrm3. Это привело к исчезновению REM-сна у мышей. Это подтверждает ключевую роль этих генов в появлении возможности возникновения сновидений.

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