Обнаружены наркотики в пакетах "Единой России": в партии Путина ответили шуткой

В российской правящей партии "Единая Россия" отреагировали шуткой в ответ на информацию об изъятом в Бельгии кокаине с логотипом партии.

Об этом свидетельствует сообщение в Facebook заместителя секретаря Генерального Совета "Единой России" Евгения Ревенко.

24 канал сообщал, что полиция Бельгии изъяла в порту Гента рекордную партию кокаина в размере 2 тонн с логотипом партии "Единая Россия".

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Вот она, слава! Теперь и латиноамериканские наркобароны услышали о существовании партии "Единая Россия" и даже решили использовать часть нашего логотипа для маскировки очередной партии кокаина на этот раз из Бразилии в Бельгию. А возможно, им просто понравился триколор с нашим медведем. В любом случае день удался, было над чем посмеяться,

– написал представитель партии.

К слову, в феврале 2018 года в помещении посольства России в Аргентине обнаружили 12 чемоданов с 400 килограммами кокаина. Они готовились к отправке в РФ. Впоследствии выяснилось, что полиция обнаружила наркотики около 2 лет назад – в 2016 году, однако об этом стало известно лишь в начале 2018 года, после обнародования соответствующих фактов министром по безопасности Аргентины Патрисией Буллрич. 21 августа 2018 года найденный кокаин сожгли в крематории.