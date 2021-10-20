Контрабанда спирта нового уровня: обнаружили 2-километровую трубу на границе с Молдовой

В Кучурганском водохранилище в Одесской области обнаружили 2-километровую трубу. Ее там протянули для того, чтобы перекачивать контрабанду спирта с территории Молдовы.

Диаметр обнаруженной трубы – 32 миллиметра. Находку доставали из воды пограничники Подольского отряда совместно с представителями СБУ.

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Конец трубы был во дворе дома

Также к демонтажу привлекли водолазов Морской охраны. Трубопровод пролегал от государственной границы под водой на мели, а также под землей. Он выходил к частному домовладению в селе Павловка, что в Раздельнянском районе.

В доме правоохранители также обнаружили две пустые емкости на 2000 литров. Пограничники отметили, что периодически обследуют дно, поэтому любые попытки наладить контрабанду пресекают еще на стадии подготовки.

Пограничники достают трубопровод со спиртом: смотрите видео Госпогранслужбы

Другой инцидент на этой границе

21 сентября пограничники в Одесской области задержали гражданина Молдовы. Мужчина был на телеге с лошадью. "Путешественник" объяснил служащим, что просто заблудился.

Мол, потерял ориентир и не знал, куда ехать. Несмотря на это, его все же привлекли к административной ответственности и передали это дело в суд.