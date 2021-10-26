В Кривом Роге нашли мертвыми пожилых супругов: что случилось
Источник:"Первый Городской"
В Кривом Роге утром 25 октября спасатели помогли полиции попасть в квартиру пожилых людей. Супруги уже давно не выходили на связь.
Когда сотрудники полиции и ГСЧС зашли в квартиру, увидели жуткую картину. Там лежала мертвая женщина, а рядом был повешенный в петле муж.
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Что известно об этой трагедии
Правоохранители начали обследовать тела в доме на проспекте Гагарина и констатировали, что на теле 81-летней женщины не было признаков насильственной смерти. На данный момент пытаются установить, почему повесился ее 86-летний муж.
Тела уже направили на судмедэкспертизу. Это необходимо для того, чтобы точно установить причину смертей и дать делу окончательную квалификацию.
Похожий случай недавно
В Балаклейском районе Харьковщины 20 октября сообщили, что нашли мертвыми 67-летнюю мать и ее 40-летнего сына. На шее женщины были следы веревки, а ее сын висел в петле.
В полицию обратились, поскольку эти люди тоже перестали выходить на связь. Рядом с умершим мужчиной была предсмертная записка.