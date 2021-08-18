Обнаружили опасные инфекции в водоемах Харьковщины
Источник:Лабораторный центр Харьковской области
Лабораторный центр Харьковской области обнаружил ротавирус в 2 водоемах региона. Кроме них не рекомендуют купаться еще в 4 других водоемах. В одной из рек зафиксировали гепатит А.
О результатах этого исследования сообщили 17 августа. Сейчас уже обновили интерактивную карту опасных рек и озер Харьковской области.
Ранее В реке обнаружили ротавирус: где опасно купаться в Харьковской области
Где обнаружили ротавирус
Антигены ротавирусов зафиксировали в воде Оскольского водохранилища и в реке Берестовой. Поэтому призывают воздержаться от купания в воде отдыхающих на пляжах поселка Боровая в Изюмском районе, а также посетителей пляжа в поселке Зачепиловка Красноградского района.
Где раньше была эта инфекция
Кроме новых водоемов, на интерактивной карте опасностей были указаны:
- пруд Копань в городе Богодухове,
- река Северский Донец в Изюме,
- Петренковский водоем в Харькове.
Опасные водоемы в Харьковской области: карта Лабораторного центра Харьковской области
Где обнаружили гепатит
Категорически не советуют купаться из-за обнаруженного гепатита А в реке Уды. Она протекает по поселку городского типа Золочев, что в Богодуховском районе.
Чем опасны эти болезни
Гепатит А – острая инфекционная болезнь, которая сильно поражает печень. Она распространена во всех странах. Передается фекально-оральным механизмом. Преимущественно болеют дети и молодые люди.
Ротавирусная инфекция – вирус, который вызывает тяжелую диарею. Это заболевание часто вызывает самую тяжелую диарею у детей. У младенцев вообще может привести к смерти.
Данные взяты из Википедии
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