Обнаружили опасные инфекции в водоемах Харьковщины

Лабораторный центр Харьковской области обнаружил ротавирус в 2 водоемах региона. Кроме них не рекомендуют купаться еще в 4 других водоемах. В одной из рек зафиксировали гепатит А.

О результатах этого исследования сообщили 17 августа. Сейчас уже обновили интерактивную карту опасных рек и озер Харьковской области.

Ранее В реке обнаружили ротавирус: где опасно купаться в Харьковской области

Где обнаружили ротавирус

Антигены ротавирусов зафиксировали в воде Оскольского водохранилища и в реке Берестовой. Поэтому призывают воздержаться от купания в воде отдыхающих на пляжах поселка Боровая в Изюмском районе, а также посетителей пляжа в поселке Зачепиловка Красноградского района.

Где раньше была эта инфекция

Кроме новых водоемов, на интерактивной карте опасностей были указаны:

пруд Копань в городе Богодухове,

река Северский Донец в Изюме,

Петренковский водоем в Харькове.

Опасные водоемы в Харьковской области: карта Лабораторного центра Харьковской области

Где обнаружили гепатит

Категорически не советуют купаться из-за обнаруженного гепатита А в реке Уды. Она протекает по поселку городского типа Золочев, что в Богодуховском районе.

Чем опасны эти болезни

Гепатит А – острая инфекционная болезнь, которая сильно поражает печень. Она распространена во всех странах. Передается фекально-оральным механизмом. Преимущественно болеют дети и молодые люди.

Ротавирусная инфекция – вирус, который вызывает тяжелую диарею. Это заболевание часто вызывает самую тяжелую диарею у детей. У младенцев вообще может привести к смерти.

Данные взяты из Википедии

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