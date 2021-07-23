Обнаружили вредителя из Южной Америки: на Днепропетровщине ввели карантин – фото

На Днепропетровщине обнаружили достаточно редкого для Украины вредителя – южноамериканскую томатную моль. Поэтому в области ввели карантин.

Об этом сообщили 21 июля. Экзотических вредителей заметили во время проверки фитосанитарного состояния Днепропетровской области.

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Как обнаружили насекомых

Исследование проводило Управление фитосанитарной безопасности Госпродпотребслужбы Днепропетровской области. Научное название обнаруженных насекомых Tuta absoluta Meyr.

О том, что в области ввели карантин, говорится в сообщении. Однако, неизвестно, какие именно ограничения там будут.

Также в учреждении призвали фермеров обращаться в Госпродпотребслужбу при обнаружении этих вредителей в томатах. Это можно сделать по номеру 097-860-40-49.



Южноамериканская томатная моль / Фото Госпродпотребслужбы

Что известно про южноамериканскую томатную моль

Эти вредители повреждают растения 33 видов.

Чаще всего это баклажаны, перец, картофель и томаты.

В Украине преимущественно обнаруживают в юго-западной части (Крым, Одесса).

Длина тела – от 6 до 7 миллиметров.

Размах крыльев насекомых – 8 – 12 миллиметров.

Данные взяты из Superagronom.com