14:13
17 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
23°C 12°C
  • пятница
    23°C 14°C
  • суббота
    21°C 14°C
  • воскресенье
    17°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Страшилки России. Адольф Путин
Вєсті Кремля
00:30, сегодня
Вести.UA.
Вєсті.UA
23:52, 16 мая
Через какие коррупционные схемы уходят деньги на ремонт дорог
ЦРУ
09:00, 16 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. От Рафика до Эталона: как менялись маршрутки
Згадати все
22:10, 15 мая
Телеканал новостей 24 Новости Космос
КРЫМСКИЙ МОСТ ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Обнаружили черную дыру, которая пожирает вещества с рекордной скоростью

329 Читати новину українською
Обнаружили черную дыру-
Обнаружили черную дыру-"обжору" / space.vn.ua

Ученые обнаружили сверхмассивную черную дыру J2157-3602, которая может поглощать вещества с рекордной скоростью. Так, за несколько дней дыра может поглотить массу, эквивалентную Солнцу.

Об этом пишет Naked Science.

Эта черная дыра расположена в 12 млрд световых лет от Земли.

Читайте также: Возле Земли пронесся огромный астероид

Как объясняют ученые, черные дыры в активных центрах крупных галактик могут расти до невероятных размеров, достигая массы в миллиарды Солнц. Однако, растут эти дыры с разной скоростью и именно J2157-3602 является здесь рекордсменкой.

К своей массе примерно в 20 миллиардов масс Солнца она добавляет еще по одному проценту каждый миллион лет.

За этой черной дырой наблюдали с помощью космических аппаратов ESA Gaia и NASA WISE, а также наземного телескопа ANU SkyMapper.

При этом удалось выяснить, что J2157-3602 демонстрирует и рекордное освещение: огромная масса вещества, которая падает в нее, в тысячи раз ярче, чем вся галактика, которая окружает черную дыру. К примеру, если бы дыра была в центре Млечного Пути, то она была в 10 раз ярче полной Луны.

Теги: Техно Космос Солнце
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
О чем говорит вышивка: орнаменты и их значение в инфографике
сегодня, 18:15 О чем говорит вышивка: орнаменты и их значение в инфографике
912
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук