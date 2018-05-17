Обнаружили черную дыру, которая пожирает вещества с рекордной скоростью

Ученые обнаружили сверхмассивную черную дыру J2157-3602, которая может поглощать вещества с рекордной скоростью. Так, за несколько дней дыра может поглотить массу, эквивалентную Солнцу.

Об этом пишет Naked Science.

Эта черная дыра расположена в 12 млрд световых лет от Земли.

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Как объясняют ученые, черные дыры в активных центрах крупных галактик могут расти до невероятных размеров, достигая массы в миллиарды Солнц. Однако, растут эти дыры с разной скоростью и именно J2157-3602 является здесь рекордсменкой.

К своей массе примерно в 20 миллиардов масс Солнца она добавляет еще по одному проценту каждый миллион лет.

За этой черной дырой наблюдали с помощью космических аппаратов ESA Gaia и NASA WISE, а также наземного телескопа ANU SkyMapper.

При этом удалось выяснить, что J2157-3602 демонстрирует и рекордное освещение: огромная масса вещества, которая падает в нее, в тысячи раз ярче, чем вся галактика, которая окружает черную дыру. К примеру, если бы дыра была в центре Млечного Пути, то она была в 10 раз ярче полной Луны.