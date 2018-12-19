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      Обнаружили еще одну опасность дефицита сна

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      Обнаружили еще одну опасность дефицита сна
      Обнаружили еще одну опасность дефицита сна / rd.com

      Немецкие исследователи из Кельнского университета обнаружили, что при недостатке сна, человек больше склонен кушать вредную еду и иметь лишний вес.

      Об этом пишет Eurekalert!.

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      В исследовании приняли участие 32 человека в возрасте от 19 до 33 лет. Все добровольцы прошли две сессии функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) с промежутком в одну неделю.

      Чем отличается фМРТ от МРТ? Во время проведения фМРТ пациент выполняет определенные задания, после чего регистрируют участки с усиленным кровотоком и накладывают их изображения на обычную МРТ мозга.

      Перед сканированием вечером участники пообедали, после этого они пошли спать домой или же провели бессонную ночь в лаборатории. Утром эксперты оценили аппетит участников. Они приняли участие в специальном аукционе, во время которого они торговались за возможность получить еду или несъедобную вещь.

      via GIPHY

      Сначала участники определяли максимальную сумму денег, которую они готовы были отдать за ту или иную еду или вещь. Во время фМРТ добровольцам показывали изображение предмета (съедобного или несъедобного), во время чего они должны были выбрать – купить вещь или отвергнуть.

      Эксперимент показал, что дефицит сна увеличивает субъективную ценность пищи в сравнении с несъедобными вещами. В то же время в мозге была обнаружена повышенная активность в миндалевидном теле, отвечающем за принятие решений, и гипоталамусе. По словам ученых, это указывает на повышение риска переедания и ожирения.

      Вывод исследователей: дефицит сна увеличивает риск переедания и ожирения.

      via GIPHY

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      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Ожирение исследования
      Источник: 24 Канал
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