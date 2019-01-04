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      Обнаружили неожиданную опасность тушеных овощей

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      Обнаружили неожиданную опасность тушеных овощей
      Обнаружили неожиданную опасность тушеных овощей / splendidtable.org

      Овощи считают полезной пищей, однако стоматологи бьют тревогу: тушеные овощи могут сильно попортить зубы.

      Об этом пишет abcnews.

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      Во время эксперимента специалисты обнаружили, что овощи, приготовленные путем тушения или жарки, содержат большое количество кислот. Последние плохо влияют на зубы – развивают кариес.

      via GIPHY

      Хуже всего влияют на зубы жареные баклажаны, кабачки и отварная паприка.

      Виявили неочікувану небезпеку тушкованих овочів
      Обнаружили неожиданную опасность тушеных овощей

      Поскольку состояние зубов влияет на общее состояние здоровья человека, стоматологи советуют следить за полостью рта, периодически посещать стоматолога и дважды в день чистить зубы.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровое питание Стоматология
      Источник: 24 Канал
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