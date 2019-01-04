Обнаружили неожиданную опасность тушеных овощей
Овощи считают полезной пищей, однако стоматологи бьют тревогу: тушеные овощи могут сильно попортить зубы.
Об этом пишет abcnews.
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Во время эксперимента специалисты обнаружили, что овощи, приготовленные путем тушения или жарки, содержат большое количество кислот. Последние плохо влияют на зубы – развивают кариес.
Хуже всего влияют на зубы жареные баклажаны, кабачки и отварная паприка.
Обнаружили неожиданную опасность тушеных овощей
Поскольку состояние зубов влияет на общее состояние здоровья человека, стоматологи советуют следить за полостью рта, периодически посещать стоматолога и дважды в день чистить зубы.
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