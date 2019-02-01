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      Обнаружили неожиданную пользу голодания

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      Польза голодания
      Польза голодания / pixabay.com

      Голод в два раза повысил регенеративные способности стволовых клеток. Они активно делились и превращались в специализированные клетки.

      24-часовое голодание омолаживает стволовые клетки кишечника, выяснили исследователи Массачусетского технологического института.

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      Биологи изучали мышиные стволовые клетки, которые обновляют покров кишечных стенок. Этот слой быстро разрушаются, но за пять дней стволовые клетки его полностью меняют.

      В лаборатории из стволовых клеток мышей, которых не кормили сутки, сформировали мини-кишечник – орган, который имитирует ткань настоящего кишечника.

      Відновлення клітин
      Голодание помогает клеткам восстанавливаться

      В голодных клетках изменяется обмен веществ: они перестают потреблять энергию из углеводов и начинают активно расщеплять жирные кислоты. Это позволяет в два раза повысить восстановление тканей.

      Включить нужные энергетические реакции можно не только голоданием, но и препаратами. Открытие в этой области позволят быстрее залечивать раны и восстанавливать ткани – например, после химиотерапии.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Голодовка Здоровая жизнь Диеты
      Источник: 24 Канал
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