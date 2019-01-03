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      Обнаружили новую опасность пассивного курения

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      Обнаружили новую опасность пассивного курения
      Обнаружили новую опасность пассивного курения / omilights.com

      Ученые из Калифорнийского университета провели исследование и установили, что длительное воздействие табачного дыма в помещении вызывает изменения электрической активности сердца.

      Исследование ученых опубликовали в журнале Environmental Health Perspectives.

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      Врачи выделяют три типа табачного дыма:

      1) первичный дым человек вдыхает в процессе курения;
      2) вторичным дымом дышат пассивные курильщики;
      3) третий тип – это дым, который оседает при курении на волосах, одежде.

      Ученые провели эксперимент над мышами, которых подвергали воздействию вторичного табачного дыма в камере, которая специально предназначена для проверки влияния токсинов. Уровень дыма был таким же, как и в общественных местах, где разрешено курить.

      via GIPHY

      Животных подвергали воздействию от четырех до 12 недель по 5-6 часов в день. После этого сердца животных тестировали с использованием высокоскоростной визуализации и электрокардиограмм для выявления изменений в электрокардиографии (ЭКГ).

       
      Электрокардиография – что это?
      Это метод оценки состояния сердца путем регистрации электрических импульсов, которые возникают в органе во время его работы. Кривую, которая показывает эту активность, называют электрокардиограммой.

      Кроме ЭКГ, у мышей также проверили уровень кальция, который регулирует сокращение сердца и провоцирует ненормальный ритм. Эти данные ученые сравнили с показателями мышей, которые вдыхали фильтрованный воздух.

      Эксперимент показал, что сердца грызунов, которых подвергали воздействию табака до 12 недель, не могли выдержать быстрых темпов в сравнении с другими грызунами.

      via GIPHY

      Уровень кальция вызвал нестабильную работу сердечной мышцы. По убеждениям ученых, этот факт может вызвать беспокойство, потому что пациенты с этим заболеванием склонны к высокому риску возникновения аритмии и внезапной смерти.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Лечение Сердечно-сосудистые заболевания Табак
      Источник: 24 Канал
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