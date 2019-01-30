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      Обнаружили новую особую область человеческого мозга: какова ее функция

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      Обнаруженный участок мозга отвечает за ощущение реальности
      Обнаруженный участок мозга отвечает за ощущение реальности / pixabay.com

      В префронтальной коре головного мозга нашли особую область, которая помогает здоровым людям отличать реальность от галлюцинаций.

      Наблюдения ученых из американского университета Джорджии доказали, что причина галлюцинаций и психических расстройств не всегда кроется в генетических мутациях. Люди могут слышать и видеть несуществующие вещи из-за нарушений в работе нейронов, которые связывают отделы головного мозга и участвуют в обработке информации, передает научный журнал Journal of Neuroscience.

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      Исследователи провели эксперимент с 20 добровольцами. Ученые облучали специальными магнитными импульсами две области префронтальной коры головного мозга – DLPFC и aPFC. Импульсы либо подавляли, либо стимулировали работу этих отделов.

      Тем временем участники смотрели на монитор с набором тонких черно-белых полосок, которые были повернуты влево или вправо. Задачей добровольцев было определить, в какую именно сторону, и нажать соответствующую кнопку на пульте.

      реальність
      При нарушении работы выявленных участков мозга человек теряет чувство реальности

      При воздействии на отдел DLPFC точность ответов падала, как и уверенность людей в своей правоте. Влияние на отдел aPFC приводило к тому, что участники видели миражи вместо реальных линий. Но во втором случае люди были уверены, что отвечают правильно.

      Получается, что слаженная работа двух этих отделов является для здорового человека своеобразным нейроцензором, который помогает отличить реальность от галлюцинаций. Нарушение нейронного связи приводит к психическим заболеваниям.

      Ученые уверены, что результаты их исследования помогут многим людям, страдающим психическими заболеваниями, вернуться к нормальной жизни.

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      Теги: Здоровье Психология Наука
      Источник: 24 Канал
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