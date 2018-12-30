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      Обнаружили опасность зубной пасты, мыла и шампуня

      26 Читати новину українською
      Обнаружили опасность зубной пасты, мыла и шампуня
      Обнаружили опасность зубной пасты, мыла и шампуня / bodyfooddental.com

      Американские исследователи из Калифорнийского университета обнаружили, что в зубной пасте, мыле и шампуне содержатся опасные химические вещества – диэтилфталат и триклозан, которые влияют на половое созревание девочек.

      Исследовательская группа следила за здоровьем 179 девочек и 159 мальчиков c рождения до достижения подросткового возраста, пишет ThechnoChops.

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      Оказалось, что вещества, которые содержатся в этих средствах, приводят к преждевременному половому созреванию. Как следствие – высокий риск психических заболеваний, рака груди и половых органов.

      via GIPHY

      Исследователи изучили уровни химических веществ у матерей во время беременности и у детей, которые наблюдались c рождения до подросткового возраста.

      Они обнаружили, что у матерей, которые имели более высокий уровень двух химических веществ в организме во время беременности – диэтилфталат, который используется в ароматизаторах и триклозан, антибактериальный агент в некоторых мылах и зубной пасте, половое созревание дочерей было ускоренным. Относительно изменения времени полового созревания мальчиков, то таких данных было мало.

      Специалисты определили основные факторы, влияющие на рост и развитие организма детей, а также факторы преждевременного полового созревания – рост груди и появление месячных до 8 лет. При этом, обычно, девочки вступают в период полового созревания в 11 лет.

      Раннее половое созревание могут вызвать такие химические вещества, которые содержатся в средствах личной гигиены, как фталаты, парабены и фенолы. Их действие напоминает действие гормонов, что приводит к сбоям в деятельности эндокринной системы.

      И ученые убеждены, что их влияние на организм необходимо подтвердить в будущих исследованиях.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Дети
      Источник: 24 Канал
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