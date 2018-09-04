Обнаружили опасные бактерии, которые вызывают неизлечимые болезни

Исследователи из Австралийского национального университета обнаружили три новых штамма бактерии стафилококка, каждый из которых может вызвать неизлечимые заболевания.

Об этом во вторник сообщает сайт австралийского Института инфектологии и иммунитета имени Питера Доэрти.

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Команда исследователей опубликовала выводы исследования, которое проводилось на базе 78 больниц в 10 странах мира. В ходе изучения сотен материалов были определены три новые штаммы бактерии стафилококка (Staphylococcus epidermidis), обладающие высокой резистентностью ко всем известным лекарствам против бактериальных инфекций.

Автор исследования профессор университета Мельбурна Бен Хауда отметил, что бактерии приспосабливаются к новым, очень дорогим антибиотикам. Даже очень сильные антибиотики, которые используются в качестве меры пресечения, способствует развитию устойчивости бактерий к лекарствам против них.

Наибольшую опасность бактерия Staphylococcus epidermidis представляет для людей с ослабленным иммунитетом.

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