12:44
4 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
29°C
31°C 14°C
  • среда
    27°C 19°C
  • четверг
    27°C 17°C
  • пятница
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Варфоломей решил не пить из российского "болотца". Еще немного Соловьиного помета
Вєсті Кремля
21:45, 3 сентября
Вести.UA. Медвежьи услуги Медведчука. Шапка Гриши-молодца
Вєсті.UA
19:52, 3 сентября
Бизнес застройщиков: как в Украине наживаются на школах и садиках
ЦРУ
09:00, 31 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Туризм по-советски
Згадати все
22:51, 31 августа
Телеканал новостей 24 Новости Лечение
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН

Обнаружили опасные бактерии, которые вызывают неизлечимые болезни

123 Читати новину українською
Какие опасные бактерии вызывают неизлечимые болезни
Какие опасные бактерии вызывают неизлечимые болезни / futurity.org

Исследователи из Австралийского национального университета обнаружили три новых штамма бактерии стафилококка, каждый из которых может вызвать неизлечимые заболевания.

Об этом во вторник сообщает сайт австралийского Института инфектологии и иммунитета имени Питера Доэрти.

Читайте также: Как уберечься от бородавок: советы Комаровского

Команда исследователей опубликовала выводы исследования, которое проводилось на базе 78 больниц в 10 странах мира. В ходе изучения сотен материалов были определены три новые штаммы бактерии стафилококка (Staphylococcus epidermidis), обладающие высокой резистентностью ко всем известным лекарствам против бактериальных инфекций.

Автор исследования профессор университета Мельбурна Бен Хауда отметил, что бактерии приспосабливаются к новым, очень дорогим антибиотикам. Даже очень сильные антибиотики, которые используются в качестве меры пресечения, способствует развитию устойчивости бактерий к лекарствам против них.

Наибольшую опасность бактерия Staphylococcus epidermidis представляет для людей с ослабленным иммунитетом.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Лечение Инфекция исследования
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Похорон із чемоданами: у "ДНР" збираються закрити виїзд до Росії
сегодня, 12:01 Похорон із чемоданами: у "ДНР" збираються закрити виїзд до Росії
Олексій Чибісов
Креативна економіка: що це таке та чому саме вона може врятувати Україну
сегодня, 12:00 Креативна економіка: що це таке та чому саме вона може врятувати Україну
Тетяна Острікова
В каких странах Европы отдыхают больше, чем в Украине: инфографика
сегодня, 11:01 В каких странах Европы отдыхают больше, чем в Украине: инфографика
Зло поднимает голову, и Путин – не главная угроза
сегодня, 10:00 Зло поднимает голову, и Путин – не главная угроза
Іван Яковина
Підземні чвари, або метро "Київ – Москва"
сегодня, 08:41 Підземні чвари, або метро "Київ – Москва"
Михайло Поживанов
Секс может лечить – практические советы от медиков
 22 сентября 2016 , 01:00 4
Магнитные бури в мае: чего ждать украинцам в ближайшие дни
 30 апреля , 16:31
Впервые в мире хирурги провели сложную операцию на мужских половых органах
 24 апреля , 15:40
6 основных признаков болезни Альцгеймера
 24 августа , 19:23
Какие люди более склонны заразиться гриппом
 6 августа , 12:25
Экзема у младенцев: правила ухода и гигиены
 21 августа , 19:03
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук