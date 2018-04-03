Обнаружили опасный вирус, который "ворует" сообщения с мессенджеров

Появился новый опасный троян, поражающий смартфоны на Android. Вирус буквально крадет переписки из всех известных мессенджеров.

Об этом сообщают специалисты компании Trustlook Labs.

Известно, что троян не позволяет системе проанализировать свой код и может обойти антивирусную защиту.

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Так, этот вирус ворует данные мобильных клиентов Telegram, Viber, Facebook Messenger, Skype, Line и других мессенджеров. Полученные данные вредоносное программное обеспечение направляет злоумышленникам, которые могут использовать их для шантажа.

Этот вирус распространяется через приложения со сторонних магазинов и ссылки, публикуемые злоумышленниками. В частности, этот вирус был обнаружен в приложении Cloud Module.

Что такое троян? Это тип вредоносных программ, которые проникают в систему, могут похищать логины, пароли, номера счетов, файлы активации и тому подобное. Трояны могут следить за пользователем, собирая информацию о запущенных программах, посещаемых сайтах. Также этот вирус может загружать и устанавливать на компьютер вредоносные программы без ведома пользователя.