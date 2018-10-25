Обнаженная дочь Питта и Памела Андерсон в чувственных образах снялись для глянца: фото

Дочь Джонни Деппа Лили-Роуз, которая уже успела в своей 19 лет покорить мировые подиумы, стала главной героиней нового номера американского журнала V Magazine.

Стильные снимки опубликованы на официальной странице издания в Instagram.

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Кроме обольстительной съемки в воде, где Лили-Роуз позировала топлес, дочь Деппа снялась в совместной фотосессии с 51-летней актрисой Памелой Андерсон. Автором фотографий стал известный фотограф Люк Гилфорд.

Лили-Роуз – потрясающее создание! Она прекрасно осознает свою уникальность и красоту, но при этом остается очень нежной и наивной,

– сказала Андерсон.



Лили-Роуз Депп и Памела Андерсон для V Magazine

На некоторых снимках для журнала V Magazine Депп позирует топлес, а на других в стильных образах от Chanel и Rachel Comey.



Лили-Роуз Депп для V Magazine



Лили-Роуз Депп для V Magazine



Лили-Роуз Депп для V Magazine



Лили-Роуз Депп для V Magazine