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      Обнаженная дочь Питта и Памела Андерсон в чувственных образах снялись для глянца: фото

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      Лили-Роуз Депп и Памела Андерсон
      Лили-Роуз Депп и Памела Андерсон / V Magazine

      Дочь Джонни Деппа Лили-Роуз, которая уже успела в своей 19 лет покорить мировые подиумы, стала главной героиней нового номера американского журнала V Magazine.

      Стильные снимки опубликованы на официальной странице издания в Instagram.

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      Кроме обольстительной съемки в воде, где Лили-Роуз позировала топлес, дочь Деппа снялась в совместной фотосессии с 51-летней актрисой Памелой Андерсон. Автором фотографий стал известный фотограф Люк Гилфорд.

      Лили-Роуз – потрясающее создание! Она прекрасно осознает свою уникальность и красоту, но при этом остается очень нежной и наивной,
      – сказала Андерсон.


      Лили-Роуз Депп и Памела Андерсон для V Magazine

      На некоторых снимках для журнала V Magazine Депп позирует топлес, а на других в стильных образах от Chanel и Rachel Comey.


      Лили-Роуз Депп для V Magazine


      Лили-Роуз Депп для V Magazine


      Лили-Роуз Депп для V Magazine


      Лили-Роуз Депп для V Magazine


      Лили-Роуз Депп для V Magazine
       

      Теги: LifeStyle Мода Эротика Памела Андерсон
      Источник: 24 Канал
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