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      Обнаженная Ким Кардашян прикрылась ребенком в рекламе косметики: фото

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      Ким Кардашян
      Ким Кардашян / Instagram

      Светская львица и звезда реалити-шоу Ким Кардашян изрядно взбудоражила сеть, представив новую откровенную фотосессию с рекламой собственной палитры теней. Каждое новое фото вызвало все больше обсуждения.

      В фотосессии обнаженная Ким Кардашян сначала позировала с неизвестным темнокожим мужчиной, который также позировал без одежды. Затем пользователей ошеломили откровенные снимки в постели, а впоследствии сеть взорвалась обсуждением об использовании фотошопа в рекламном кампейне KKWBEAUTY.

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      Последнее фото поразило поклонников больше всего – Ким приобщила к фотосессии свою 9-месячную дочь Чикаго. Новое фото Кардашян опубликовала на своей странице в Instagram.

      "Мой небесный ребенок", – написала звезда под фото.

      Однако некоторые пользователи в комментариях назвали это "издевательством над ребенком" и "позором". Но поклонники Ким Кардашян заявили, что на снимке все выглядит эстетично.

      "Чикаго – самый красивый малыш, которого я видел за всю свою жизнь", "Очень трогательно", – пишут поклонники светской львицы.


      Ким Кардашян с дочерью Чикаго / Instagram

      Добавим, что в последнем интервью Ким заявила, что на самом деле в семье она является неуверенной, консервативной и стесняется говорить о сексе. Однако она добавила, что на съемочной площадке может легко обнажиться перед группой из 50 человек.

      Теги: LifeStyle Дети Звездные мамы Ким Кардашян
      Источник: 24 канал
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