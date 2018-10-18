Обнаженная Мелания Трамп танцует стриптиз: рэпер T. I. опубликовал скандальное видео

Известный американский рэпер T.I опубликовал на своей странице в Twitter скандальный проморолик нового альбома, в котором модель сыграла образ жены президента США Мелании Трамп и полностью разделась перед рэпером в комнате, похожей на Овальный кабинет. Поклонники первой леди США назвали видео мерзким и позорящим честь женщины.

Рэпер опубликовал ролик и подписал его "Дорогой 45-й, я не Канье". Этим он вспомнил милую встречу президента США Дональда Трампа с рэпером Канье Уэстом.

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В скандальном видео модель, которая очень похожа на Меланию Трамп, танцует стриптиз в куртке со словами "Мне правда все равно. А вам?", а потом вылезает на стол перед рэпером в обнаженном виде. Все помещение в клипе было обставлено как кабинет президента в Белом доме.



Кадр из видео рэпера T. I.

Поклонники Мелании Трамп призывают бойкотировать творчество рэпера T.I. и считают такой ролик отвратительным.

"Нравится вам это или нет, она первая леди, и это Белый дом", – заявил представитель Мелании.

Смотрите скандальное видео рэпера T.I.:

Кроме того, впоследствии ее пресс-секретарь Стефани Гришем ретвитнула ролик T. I. в Twitter со словами "Это вообще приемлемо?". Потом этой записью поделилась сама первая леди США в своем аккаунте.