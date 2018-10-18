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      Обнаженная Мелания Трамп танцует стриптиз: рэпер T. I. опубликовал скандальное видео

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      T. I. выпустил скандальный ролик
      T. I. выпустил скандальный ролик / Скриншот

      Известный американский рэпер T.I опубликовал на своей странице в Twitter скандальный проморолик нового альбома, в котором модель сыграла образ жены президента США Мелании Трамп и полностью разделась перед рэпером в комнате, похожей на Овальный кабинет. Поклонники первой леди США назвали видео мерзким и позорящим честь женщины.

      Рэпер опубликовал ролик и подписал его "Дорогой 45-й, я не Канье". Этим он вспомнил милую встречу президента США Дональда Трампа с рэпером Канье Уэстом.

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      В скандальном видео модель, которая очень похожа на Меланию Трамп, танцует стриптиз в куртке со словами "Мне правда все равно. А вам?", а потом вылезает на стол перед рэпером в обнаженном виде. Все помещение в клипе было обставлено как кабинет президента в Белом доме.


      Кадр из видео рэпера T. I.

      Поклонники Мелании Трамп призывают бойкотировать творчество рэпера T.I. и считают такой ролик отвратительным.

      "Нравится вам это или нет, она первая леди, и это Белый дом", – заявил представитель Мелании.

      Смотрите скандальное видео рэпера T.I.:

       

      Кроме того, впоследствии ее пресс-секретарь Стефани Гришем ретвитнула ролик T. I. в Twitter со словами "Это вообще приемлемо?". Потом этой записью поделилась сама первая леди США в своем аккаунте.

       

      Теги: LifeStyle Музыка Скандал Секс-скандал Меланья Трамп
      Источник: 24 канал
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      Новости за 18 октября
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