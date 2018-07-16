Модель с грудным ребенком вышла на на показе купальников Sports Illustrated: видео

В рамках Paraiso Fashion Fair в Майами, где состоялся показ купальников Sports Illustrated Swimsuit, одна из моделей Мара Мартин вышла на подиум не только в одних бикини, но и с 5-месячным ребенком, которого кормила грудью.

Такая неожиданная презентация купальника вызывает нешуточный ажиотаж среди присутствующих на ярком показе. Модель Мара, которая не стеснялась показать свои формы после рождения ребенка, вышла на подиум и показала, что женщина может быть прекрасной в любом виде.

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Допис, поширений Sports Illustrated Swimsuit (@si_swimsuit) 15 Лип 2018 р. о 7:38 PDT

Собравшиеся зрители встретили ее аплодисментами, а другие модели вслед за ней продемонстрировали свои особенности внешности, – кто-то прошелся по подиуму среди бассейна с протезами, а кто-то с пышными формами. Модный показ Paraiso Fashion Fair проходил с 12 по 15 июля в Майами.

Допис, поширений Sports Illustrated Swimsuit (@si_swimsuit) 15 Лип 2018 р. о 8:07 PDT

Напомним, что модель бельевого бренда Victoria's Secret Кэндис Сванепол недавно стала жертвой "бодишейминга", поскольку через 2 недели после родов ее заметили на пляже и раскритиковали за неидеальные формы тела. По ее словам, сейчас она имеет право позволить себе не бежать сразу в спортзал, а наслаждаться материнством.