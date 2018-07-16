01:38
17 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
20°C 18°C
  • среда
    25°C 18°C
  • четверг
    23°C 18°C
  • пятница
    25°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Ботоксы Путина. Показуха патриарха Кирилла
Вєсті Кремля
21:25, 16 июля
Вести.UA. Роман Тимошенко и Коломойского. Нелегальные коммунисты
Вєсті.UA
20:27, 16 июля
Почему украинцы становятся рабами, а рабовладельцев почти никогда не наказывают
ЦРУ
09:00, 13 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса

Модель с грудным ребенком вышла на на показе купальников Sports Illustrated: видео

165 Читати новину українською
Paraiso Fashion Fair у Маямі
Paraiso Fashion Fair у Маямі / Instagram / @si_swimsuit

В рамках Paraiso Fashion Fair в Майами, где состоялся показ купальников Sports Illustrated Swimsuit, одна из моделей Мара Мартин вышла на подиум не только в одних бикини, но и с 5-месячным ребенком, которого кормила грудью.

Такая неожиданная презентация купальника вызывает нешуточный ажиотаж среди присутствующих на ярком показе. Модель Мара, которая не стеснялась показать свои формы после рождения ребенка, вышла на подиум и показала, что женщина может быть прекрасной в любом виде.

Читайте также: Sports Illustrated показала новую серию купальников: горячие фото 18+

 

Собравшиеся зрители встретили ее аплодисментами, а другие модели вслед за ней продемонстрировали свои особенности внешности, – кто-то прошелся по подиуму среди бассейна с протезами, а кто-то с пышными формами. Модный показ Paraiso Fashion Fair проходил с 12 по 15 июля в Майами.

 

Напомним, что модель бельевого бренда Victoria's Secret Кэндис Сванепол недавно стала жертвой "бодишейминга", поскольку через 2 недели после родов ее заметили на пляже и раскритиковали за неидеальные формы тела. По ее словам, сейчас она имеет право позволить себе не бежать сразу в спортзал, а наслаждаться материнством.

Теги: LifeStyle Дети и несовершеннолетние Эротика Мода
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 16 июля
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 16 июля: встреча Трампа и Путина и заявления экс-охранника Януковича
16 июля, 22:56 Главные новости 16 июля: встреча Трампа и Путина и заявления экс-охранника Януковича
366
Встреча Трампа с Путиным: мы не сразу узнаем о реальных результатах этих переговоров
16 июля, 22:00 Встреча Трампа с Путиным: мы не сразу узнаем о реальных результатах этих переговоров
Блог Медіа 633
Подстава России, все для Путина и смертельные торжества – нефутбольные курьезы ЧМ-2018
16 июля, 21:31 Подстава России, все для Путина и смертельные торжества – нефутбольные курьезы ЧМ-2018
373
Достанут из-под земли, или Как Paypal "выбивает" деньги из покойников
16 июля, 21:00 Достанут из-под земли, или Как Paypal "выбивает" деньги из покойников
Борис Немировський 222
Проезд в Киеве – один из самых дорогих в Европе: инфографика
16 июля, 20:01 Проезд в Киеве – один из самых дорогих в Европе: инфографика
478
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук