Обнаженная Наоми Кэмпбелл поразила сеть идеальной фигурой: фото

Знаменитая британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл в свои 48 лет изрядно покорила сердца поклонников великолепными физическими данными.

Модели Адво Абоа и Наоми Кэмпбелл снялись на новую обложку журнала Love Magazine, который выйдет в продажу 6 августа. На главном снимке женщины прикасаются носами друг друга в откровенных образах.

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Наоми Кэмпбелл разместила новый снимок на своей странице в Instagram.

Супермодель позирует без одежды, прикрывая интимные зоны груди лентами с надписью "Love". Дополняет образ причудливый головной убор в виде сетки, которая наполнена воздушными шариками.

Наоми Кємпбелл для Love Magazine



Адво Абоа и Наоми Кємпбелл для Love Magazine