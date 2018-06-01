Обнаженная Настя Каменских снялась в новом клипе: соблазнительное видео

Певица Настя Каменских, которая начала сольную карьеру с псевдонимом NK, снялась в провокативном видео. В ролике артистка позирует перед камерой без одежды.

С начала сольной карьеры Настя Каменских не перестает удивлять украинцев творческими экспериментами и изменениями в имидже. Звезда выпрямила волосы и кардинально изменила свою прическу. Сценический образ сильно понравился зрителям, которые поддержали Настю Каменских одобрительными отзывами. С еще большим восторгом люди восприняли новость о помолвке артистки, однако сейчас экс-коллега Потапа не рассказывает, с кем пойдет к алтарю.

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И это не единственное, чем удивляет знаменитость. Артистка, которая ранее пела на русском языке, представила лирическую песню под названием "Тримай". Украиноязычный трек уже оценили поклонники артистки. Теперь же пикантный клип покоряет сеть.

В новом ролике Настя Каменских полностью обнажилась. Звезда позировала перед камерой в ванной, игриво и сексуально касаясь своего тела. Кроме этого, артистка засветила роскошное платье и шубу. И даже в элегантном образе Настя Каменских выглядела соблазнительно: ее мокрые волосы и съемка в стиле 90-ых выглядели пикантно.

Эта песня для меня очень личная, поэтому и лирик-видео получилось нежным и интимным. За это спасибо Сони Плакидюк. Ты невероятно тонко почувствовала меня и мои эмоции. Думаю, каждая девушка узнает в этом видео себя. Когда мы влюблены, скрыть свои чувства и эмоции невозможно,

– объяснила Настя Каменских.

Достаточно откровенное видео уже покорило сеть. Почти 2 миллиона человек посмотрели клип на песню "Тримай", оставив положительный отзыв.

Смотрите видео нового клипа Насти Каменских на песню "Тримай":