Экс-NIKITA Анастасия Кумейко показала соблазнительную фигуру из-за обещания в Instagram: фото
Бывшая солистка группы NIKITA Анастасия Кумейко, которая стала диджеем NANA продемонстрировала поклонникам в социальных сетях фотографию, на которой позирует обнаженной.
Девушка отблагодарила своих подписчиков соблазнительным снимком, за то что их собралось свыше 67 тысяч на своей странице в Instagram
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"Обещала. Сделала", – прокомментировала Анастасия свое фото.
Напередодні артистка показала лише частину фотографії, заінтригувавши фанатів. Вона пообіцяла опублікувати повний знімок після того, як кількість "фоловерів" сягне позначки у 67 тисяч.
Источник: 24 канал
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