Экс-NIKITA Анастасия Кумейко показала соблазнительную фигуру из-за обещания в Instagram: фото

Бывшая солистка группы NIKITA Анастасия Кумейко, которая стала диджеем NANA продемонстрировала поклонникам в социальных сетях фотографию, на которой позирует обнаженной.

Девушка отблагодарила своих подписчиков соблазнительным снимком, за то что их собралось свыше 67 тысяч на своей странице в Instagram

Читайте также: Украинские знаменитости снялись для соблазнительного мужского календаря: фото

"Обещала. Сделала", – прокомментировала Анастасия свое фото.

Допис, поширений DJ NANA (@anastasia_domination) 19 Лип 2018 р. о 4:59 PDT

Напередодні артистка показала лише частину фотографії, заінтригувавши фанатів. Вона пообіцяла опублікувати повний знімок після того, як кількість "фоловерів" сягне позначки у 67 тисяч.