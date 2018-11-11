Обнаженные активистки Femen бросились к кортежу Трампа в Париже: фото и видео

Три активистки Femen прорвались к кортежу президента США Дональда Трампа. Американский лидер направлялся на церемонию празднования 100-летия перемирия перед завершением Первой мировой войны.

Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на агентство AFP.

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Издание отмечает, что одна из активисток прорвалась через жандармов, охранявших дорогу. Подбегая к кортежу, она кричала "Фейковые миротворцы". Кроме того, у нее на груди были надписи, среди которых – "лицемерие". Местные правоохранители задержали активисту.

В Париже активистки Femen прорвались к кортежу Трампа/ Фото из соцсетей

Активисток сразу задержали/ Источник: AFP

Кроме того, в другом месте прорвали кордон правоохранителей еще две активистки Femen, однако полиции удалось задержать их почти мгновенно.

В издании отмечают, что эти события вызывают вопросы об эффективности мер безопасности во время церемонии с участием 70 мировых лидеров в Париже.