Обнаженные девушки станцевали в новом клипе певца Ivan Navi: видео

Популярный украинский певец Ivan Navi представил новый клип на песню "Сказочно", в которой снялись обнаженные модели. В частности, в видео засветилась участница проекта "Топ-модель по-украински".

Сразу 12 девушек снялись в откровенном ролике украинского вокалиста. На их теле появлялся текст трека. При этом буквы обычно освещали на пикантных частях тела. Модели игриво двигались в такт песни, что придало сексуальности видео. Поэтому авторы поставили возрастное ограничение на просмотр клипа.

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Главной героиней видео стала участница популярного проекта "топ-модель по-украински" Елена Феофанова. Именно она стала победителем в танцевальном батле, который состоялся в финале шоу.

Вероятно, артист выбрал Елену Феофанова за ее особую харизму и невероятный проницательный взгляд.

Смотрите клип "Сказочно" Ivan Navi (видео 18+):