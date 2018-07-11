Обнаженные танцоры балета снялись в пикантной фотосессии на крышах Нью-Йорка: 18+

Талантливый фотограф Омар Роблес создал пикантную фотосессию с участием танцовщиков балета. Снимки художник делал на крышах в жилом квартале Нью-Йорка.

Известный фотограф, восхищенный грацией и элегантностью танцовщиков балета, начал создавать легендарные фото на улицах американского мегаполиса. На фотографиях люди воспроизводили па посреди обычного нью-йоркского ритма, между авто и на колоритных улочках. Однако этого Омару Роблесу стало мало, поэтому он решил воплотить весьма провокационный замысел – создать фотосессию обнаженных танцоров.

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Проект Bare Sky Dance мужчина реализовал с легкостью. Позировать обнаженными перед камерой согласились несколько балерин и артистов балета. Люди импровизировали, показывая грациозные па.

Голое тело является своеобразным отражением нашего хрупкого, но мистического и утонченного существования. Я сначала фотографировал танцовщиков на улицах, но думаю, что крыши стали интересной локацией, которая обеспечивает определенную приватность во время фотографирования и позволяет артистам раскрыться,

– рассказал Омар Роблес.

Стоит отметить, что обнаженные люди на фотографиях действительно выглядят изящно и красиво. Как отметили пользователи сети, танцовщики балета продемонстрировали красоту и пластику своего тела, "не перейдя грани".