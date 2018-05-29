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Обнаженные звезды в объективе немецкого фотографа: соблазнительные кадры 18+

82 Читати новину українською
Летиция Каста в объективе Винсента Питерса
Летиция Каста в объективе Винсента Питерса / camerawork.de

В берлинской галерее Camera Work представили выставку известного модного фотографа из Германии Винсента Питерса. На многих работах художника – обнаженные портреты самых известных моделей и актрис.

В экспозицию вошло 40 монохромных работ, которые показывают красоту и чувственность женщины.

За свою карьеру Питерс успел поработать с десятками знаменитостей, в частности, Синди Кроуфорд, Летицией Каста, Эммой Уотсон и другими.

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Предлагаем посмотреть на известные работы Винсента Питерса:

Шерлиз Терон

Летиция Каста

Анджелина Джоли

Емма Уотсон

Наталья Водянова

Емилия Кларк 

Емилия Кларк

Ирина Шейк

Синди Кроуфорд

Теги: LifeStyle Эротика
Источник: 24 Канал
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