Обнаженные звезды в объективе немецкого фотографа: соблазнительные кадры 18+

В берлинской галерее Camera Work представили выставку известного модного фотографа из Германии Винсента Питерса. На многих работах художника – обнаженные портреты самых известных моделей и актрис.

В экспозицию вошло 40 монохромных работ, которые показывают красоту и чувственность женщины.



За свою карьеру Питерс успел поработать с десятками знаменитостей, в частности, Синди Кроуфорд, Летицией Каста, Эммой Уотсон и другими. Читайте также: Что публикует в Instagram девушка Неймара: соблазнительные фото (18+) Предлагаем посмотреть на известные работы Винсента Питерса: Шерлиз Терон Летиция Каста Анджелина Джоли Емма Уотсон Наталья Водянова Емилия Кларк Емилия Кларк Ирина Шейк Синди Кроуфорд