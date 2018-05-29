Обнаженные звезды в объективе немецкого фотографа: соблазнительные кадры 18+
В берлинской галерее Camera Work представили выставку известного модного фотографа из Германии Винсента Питерса. На многих работах художника – обнаженные портреты самых известных моделей и актрис.
В экспозицию вошло 40 монохромных работ, которые показывают красоту и чувственность женщины.
За свою карьеру Питерс успел поработать с десятками знаменитостей, в частности, Синди Кроуфорд, Летицией Каста, Эммой Уотсон и другими.
Читайте также: Что публикует в Instagram девушка Неймара: соблазнительные фото (18+)
Предлагаем посмотреть на известные работы Винсента Питерса:
Шерлиз Терон
Летиция Каста
Анджелина Джоли
Емма Уотсон
Наталья Водянова
Емилия Кларк
Емилия Кларк
Ирина Шейк
Синди Кроуфорд
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии