Обнаженный Олег Винник показал свой релакс

Украинский певец Олег Винник радует своих поклонников (а больше поклонниц) не только песнями, но и фотографиями, которые публикует в социальных сетях.

На этот раз Олег Винник решил опубликовать видео на своей странице в Instagram, где он отдыхает в бассейне.

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"Немного релакса", – подписал артист к фото.

Конечно, видео с "расхитителем женских сердец" вызвало яркую реакцию пользовательниц социальных сетей, а именно многие просили, чтобы Винник "пригласил их поплавать с ним".

Если Олег Винник пригласит всех фанаток, которые в комментах пишут, что хотят поплавать с ним в бассейне, то это уже будет корпоратив, а не релакс,

– прокомментировал один из пользователей в Instagram.