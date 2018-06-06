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Обнаженный Олег Винник показал свой релакс

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Олег Винник
Олег Винник / Фото из открытых источников

Украинский певец Олег Винник радует своих поклонников (а больше поклонниц) не только песнями, но и фотографиями, которые публикует в социальных сетях.

На этот раз Олег Винник решил опубликовать видео на своей странице в Instagram, где он отдыхает в бассейне.

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"Немного релакса", – подписал артист к фото.

Конечно, видео с "расхитителем женских сердец" вызвало яркую реакцию пользовательниц социальных сетей, а именно многие просили, чтобы Винник "пригласил их поплавать с ним".

Если Олег Винник пригласит всех фанаток, которые в комментах пишут, что хотят поплавать с ним в бассейне, то это уже будет корпоратив, а не релакс,
–  прокомментировал один из пользователей в Instagram.

 

Трохи релаксу

Допис, поширений Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk)

 

Теги: LifeStyle Олег Винник
Источник: 24 Канал
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