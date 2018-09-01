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Обнаженный солист группы и украинский флаг: эффектные фото с концерта Imagine Dragons в Киеве

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Выступ Imagine Dragons в Киеве
Выступ Imagine Dragons в Киеве / 24 Канал

31 августа в Киеве отгремел грандиозный концерт американской рок-группы Imagine Dragons. Шоу было невероятным и запомнится тысячам поклонников коллектива. Журналисты LifeStyle 24 решили показать на фото, как все происходило.

Тысячи меломанов, полностью заполненный стадион НСК "Олимпийский" и бешеные аплодисменты – так встречали украинцы популярных музыкантов Imagine Dragons.

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Перед выходом хедлайнеров концерта меломанов развлекала инди-рок-группа из Великобритании – The Vaccines. Сами эти музыканты сопровождали выступления легендарных групп The Rolling Stones, Arctic Monkeys, Red Hot Chili Peppers и Muse.

The Vaccines в Киев


Гитарист группы The Vaccines


The Vaccine зажгли в Киеве

Уже около 21:30 на сцену феерично вышли участники группы Imagine Dragons, которых фанаты встретили неистовыми аплодисментами и возгласами. Первая композиция "Radioactive" зажгла весь стадион, а люди сразу же оживились.

 

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Реакция фанатов на выход Imagine Dragons


Украинцы подарили музыкантам украинский флаг

Счастливые поклонники группы Imagine Dragons

Такой запал вокалист Дэн Рейнольдс продержал в течение концерта. Артист, словно тайфун выбежал на сцену и приковал к себе взгляды нескольких десятков тысяч фанатов. Появился солист группы Imagine Dragons в шортах и кроссовках. При этом Дэн Рейнольдс засветил обнаженный пресс, на котором виднелись идеальные изгибы мышц.

Солист группы Imagine Dragons – Дэн Рейнольдс


Певец Дэн Рейнольдс на НСК "Олимпийский"


Спортивная фигура Дэна Рейнолдса

Группа Imagine Dragons в Киеве

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Эффектное появление вокалиста коллектива сразу же вызвало бурю эмоций у поклонниц. Группа Imagine Dragons исполнила как известные хиты, так и новые треки с альбома "Evolve". Зажигательные танцы Дэна Рейнольдса и ритмы музыки вызвали еще больший фурор на стадионе, а люди сразу же начали прыгать вместе с артистом.

Imagine Dragon в Киеве


Танцы Дэна Рейнольдса


Выступление американской группы в Киеве

Во время концерта вокалист группы сел за барабанную установку и сыграл свой сет, что продолжил песню Imagine Dragons.
Дэн Рейнольдс

Но кульминацией выступления группы Imagine Dragons стал флаг, который артист получил от поклонников. С ним Дэн Рейнольдс спел несколько песен, после чего забрал с собой на память о выступлении в Киеве.

Выступление Imagine Dragons


Дэн Рейнольдс в Киеве


Дэн Рейнольдс


НСК "Олимпийский" 31 августа 2018 года

Все фото – Юрий Грязнов

Теги: LifeStyle Новости Украины Новости Киева Музыка
Источник: 24 Канал
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