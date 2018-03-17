Обнаженный Трамп появился на обложке популярного издания: фото
Действующий президент США Дональд Трамп появился на обложке американского издания The New Yorker в необычном образе. Глава Белого дома на карикатуре изображен полностью обнаженным.
Как известно, The New Yorker выходит в свет еженедельно. В издании публикуются репортажи, юмористические записи, эссе, критику и комиксы, а на обложке глянца изображаются тематические карикатуры.
Читайте также: "Надя "хана Раде" и "Крепкий орешек-7": реакция соцсетей на "подготовку теракта" Савченко
Так, 16 марта издатели опубликовали макет обложки будущего номера журнала на Facebook-странице. Глянец украсит карикатура с Дональдом Трампом, на которой Президент США абсолютно обнаженный стоит за кафедрой.
Отмечается, что работа принадлежит художнику Барри Блиту. Так автор реализовал строки песни Боба Дилана "Все в порядке, мама, я всего лишь истекаю кровью".
Но даже президенту Соединенных Штатов иногда приходится стоять голым,
— говорится в сообщении.
Обложка журнала The New Yorker