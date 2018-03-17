Обнаженный Трамп появился на обложке популярного издания: фото

Действующий президент США Дональд Трамп появился на обложке американского издания The New Yorker в необычном образе. Глава Белого дома на карикатуре изображен полностью обнаженным.

Как известно, The New Yorker выходит в свет еженедельно. В издании публикуются репортажи, юмористические записи, эссе, критику и комиксы, а на обложке глянца изображаются тематические карикатуры.

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Так, 16 марта издатели опубликовали макет обложки будущего номера журнала на Facebook-странице. Глянец украсит карикатура с Дональдом Трампом, на которой Президент США абсолютно обнаженный стоит за кафедрой.

Отмечается, что работа принадлежит художнику Барри Блиту. Так автор реализовал строки песни Боба Дилана "Все в порядке, мама, я всего лишь истекаю кровью".

Но даже президенту Соединенных Штатов иногда приходится стоять голым,

— говорится в сообщении.

Обложка журнала The New Yorker