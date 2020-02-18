Обниматель животных: что известно о новой вакансии в приюте

В Харьковском приюте открыли необычную вакансию – обниматель животных. Впервые в Украине официально появился социализатор для бездомных четвероногих. Эта должность принадлежит 19-летней волонтерке Екатерине. Какие же обязанности профессионального обнимателя – узнавали корреспонденты 24 канала.

Еще с 2018 года Екатерина посещала приют как волонтер, а сейчас в ее трудовой книжке указана официальная должность – "социализатор".

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"Я долгое время приезжала волонтером. Прошла местную школу волонтерства. Здесь меня научили заходить в вольеры и как правильно подходить к собаке или кошке", – рассказала обниматель животных Екатерина Голицына.

У нее есть первоочередной список собак, которые нуждаются в социализации, которые проявляют страх или агрессию к человеку,

– пояснил кинолог Центра обращения с животными Петр Полященко.

Знать о беде каждого и вернуть доверие к людям – именно это в обязанностях обнимателя. Например, до одной из собак Катя достукивалась три месяца.



Екатерина Голицына

"Его можно было покормить с руки и только с открытой ладони. Иначе он бежал, огрызался. Постепенно-постепенно, он полюбил обниматься. Очень сильно", – сообщила обниматель животных Екатерина Голицына.



Обниматель животных

"Основная обязанность Кати, чтобы животное начало доверять человеку. Многие из них жили на улицах и многих били", – заявила пресс-секретарь Центра обращения с животными Ольга Голубева.

Поэтому профессия обнимателя даже опасна, ведь не всегда животные положительно реагируют на действия людей. "Нельзя бежать к собаке с целью: я тебя поглажу сейчас и тебе станет лучше. Собака или сожмется, или покусает", – добавила Екатерина Голицына. Работает Катя только три рабочих дня в неделю. Зарплата у нее небольшая, однако девушке это не главное.

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Также в течение года должности обнимателя планируют ввести и в других коммунальных приютах Украины.