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      Обниматель животных: что известно о новой вакансии в приюте

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      В Харьковском приюте открыли необычную вакансию – обниматель животных. Впервые в Украине официально появился социализатор для бездомных четвероногих. Эта должность принадлежит 19-летней волонтерке Екатерине. Какие же обязанности профессионального обнимателя – узнавали корреспонденты 24 канала.

      Еще с 2018 года Екатерина посещала приют как волонтер, а сейчас в ее трудовой книжке указана официальная должность – "социализатор".

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      "Я долгое время приезжала волонтером. Прошла местную школу волонтерства. Здесь меня научили заходить в вольеры и как правильно подходить к собаке или кошке", – рассказала обниматель животных Екатерина Голицына.

      У нее есть первоочередной список собак, которые нуждаются в социализации, которые проявляют страх или агрессию к человеку,
      – пояснил кинолог Центра обращения с животными Петр Полященко.

      Знать о беде каждого и вернуть доверие к людям – именно это в обязанностях обнимателя. Например, до одной из собак Катя достукивалась три месяца.

      Катерина Голіцина
      Екатерина Голицына

      "Его можно было покормить с руки и только с открытой ладони. Иначе он бежал, огрызался. Постепенно-постепенно, он полюбил обниматься. Очень сильно", – сообщила обниматель животных Екатерина Голицына.

      Обіймачка тварин
      Обниматель животных

      "Основная обязанность Кати, чтобы животное начало доверять человеку. Многие из них жили на улицах и многих били", – заявила пресс-секретарь Центра обращения с животными Ольга Голубева.

      Поэтому профессия обнимателя даже опасна, ведь не всегда животные положительно реагируют на действия людей. "Нельзя бежать к собаке с целью: я тебя поглажу сейчас и тебе станет лучше. Собака или сожмется, или покусает", – добавила Екатерина Голицына. Работает Катя только три рабочих дня в неделю. Зарплата у нее небольшая, однако девушке это не главное.

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      Также в течение года должности обнимателя планируют ввести и в других коммунальных приютах Украины.

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      Автор: Анна Черненко
      Теги: Новости Украины Новости Харькова Мир животных
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