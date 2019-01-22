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      Какие боевые вертолеты нужны ВСУ

      877
      AH-64E
      AH-64E / Báo Mới

      Про закупку ударных вертолетов уже говорили министр обороны Степан Полторак и президент Петр Порошенко.

      На прошлой неделе в статье "Украина сможет покупать иностранное оружие: какой техникой нужно укрепить ВСУ" я на фоне успешного голосования в Верховной Раде по законопроекту №9122 размышлял о том, какие виды вооружения в первую очередь будут закупаться для нужд ВСУ. И приоритетными, на мой взгляд, является как обновление/усиление парка ударных вертолетов, так и пополнение состава ВМСУ.

      Что интересно, если про импорт для нужд ВМСУ слышно не так уж и много, то про закупку ударных вертолетов говорил как министр обороны Степан Полторак, так и Президент Украины Петр Порошенко во время церемонии передачи Airbus Н225 подразделениям НГУ и ДСНС. Правда, если Полторак говорил про AH-64 Apache, то Порошенко имел ввиду ударные вертолеты Airbus Helicopters.

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      Собственно, на фоне голосования по законопроекту №9122 и новых возможностей для закупки иностранной техники военного назначения, давайте более детально изучим рынок ударных вертолетов, которые могут оказаться в ближайшее время в составе наших вооруженных сил.

      Так, на сегодняшний день рынок ударных вертолетов (именно ударных, а не многоцелевых) отмечен следующими представителями: американскими McDonnell Douglas AH-64 Apache (до $60 млн и более) и Bell AH-1Z Viper (от $30 млн), итальянскими Agusta A129 (турецкий аналог T-129 ATAK) Mangusta (до $50 млн), южноафриканскими Denel AH-2 Rooivalk ($40 млн), японскими Kawasaki OH-1 Ninja ($25 млн), китайскими Harbin Z-19 и CAIC WZ-10 ($17 млн), перспективным (на стадии проектирования) индийским HAL Light Combat Helicopter (LCH), российскими Ми-28 и Ка-52, франко-германским Eurocopter Tiger ($40 млн).

      Рассматривать российские вертолеты, а так же южноафриканские, японские и китайские, думаю, смысла не имеет, равно, как и объяснять почему. В свою очередь, весьма интересны вертолеты производства США, Италии (Турции) и, конечно же, франко-германский.

      Начнем с пресловутого, и, пожалуй, наиболее всем известного AH-64 Apache. Причем, он не только самый известный из всех, но и самый дорогой – до $60 млн и более, за удовольствие владеть данным аппаратом.

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      Самая современная модификация данных вертолетов на сегодня это AH-64E Apache "Guardian" с двигателем T700-GE-701D мощностью 2000 л.с, обновленной системой управления полетом и контролем 2 и более БПЛА. Способен развивать скорость до 300 км/ч (максимальная которую удавалось развить 365 км/ч) и обладает дальностью полета до 700 км в зависимости от модификации и комплектации. Вес пустого вертолета около 5,1 тонн, максимальная взлетная масса от 8 до 10 тонн, в зависимости от модификации. Предельная высота полета до 6,5 км, в зависимости от модификации и нагрузки, оптимальная – 4 км. Основное орудие: 30 мм M230 Chain Gun с боезапасом до 1200 выстрелов. Имеет 4 точки подвески для размещения дополнительного вооружения.


      AH-64E Apache / Фото Naked Science 

      Далее следует соотечественник AH-64E Apache – Bell AH-1Z Viper Bell, который является дальнейшей модернизацией ударных вертолетов AH-1 Super Cobra.

      Как вы могли заметить "Гадюка" значительно дешевле AH-64E Apache. Его "пустая" масса около 5,5 тонн, а максимальная взлетная 8,5 тонн с полезной нагрузкой чуть более 2,5 тонн. Его максимально скорость 285 км/ч (предельная достигнутая – 411 км/ч), а радиус полета до 210 км, в зависимости от нагрузки. Предельная высота полета – 6,1 км. Основное орудие: 20-мм трехствольная пушка M197 с боезапасом 750 выстрелов. Имеет 6 точек для размещения дополнительного вооружения.


      Bell AH-1Z Viper Bell / Фото SalamNews

      Итальянские ударные вертолеты Agusta A129 Mangusta и их лицензионные копии, турецкие T-129 ATAK, могут создать и создают, конкуренцию американцам. Хотя, они значительно легче и меньше.

      Масса пустого Agusta A129 Mangusta 2,5 тонны, а максимальная взлетная 4,6 тонны при оптимально допустимой 3,9-4 тонны. Максимальная скорость полета 250 км/ч, дальность до 560 км, в зависимости от нагрузки, а предельная высота – 4,7 км. Основное орудие: 20-мм пушка Giat M621 с боезапасом 500 выстрелов. Имеет 4 точки подвески для размещения дополнительного вооружения.


      Agusta A129 Mangusta / Фото Pinterest

      И замыкает парад претендентов франко-германским Eurocopter Tiger.

      Его пустая масса 3 тонны, а максимально возможная 6 тонн. Максимальная скорость полета 278 км/ч (предельно достигнутая 322 км/ч), дальность полета до 800 км в зависимости от нагрузки, а предельная высота полета – 4 км. Основное орудие: 30-мм пушка Giat AM-30781 с боезапасом 450 выстрелов. Имеет 4 точки подвески для размещения дополнительного вооружения.


      Eurocopter Tiger / Фото Deskgram

      Собственно, вот такие варианты, по-своему каждый имеющие свои преимущества и недостатки. Но, тот факт, что из уст министра обороны в свое время прозвучало название AH-64E Apache, а президент говорил об ударных вертолетах Airbus Helicopters, говорит о том, что если закупки обновки для парка вертолетов ВСУ и обсуждается, то рассматриваются весьма разнообразные модели. На какой именно остановятся – покажет время.

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новости политики Новости Украины Публикации Вооруженные силы Украины Война
      Источник: 24 Канал
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