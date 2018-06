Обновленная Far Cry 3 подверглась жесткой критике геймеров: что не так с игрой

Геймеры, которые получили ранний доступ к обновленной версии Far Cry 3, несколько разочаровались качеством игры. Пользователи сообщили, что шутер имеет немало неприятных сюрпризов, в том числе и технические заминки.

Об этом сообщает Kotaku.

Ремастера третьей части шутера ждали с нетерпением: драматическая история, которая разворачивается на просторах тропического рая, подарила нам чуть ли не самого харизматичного злодея в цикле. И хотя испортить атмосферу этого невероятного боевика, казалось бы, невозможно, Ubisoft все же приготовила пользователям несколько неприятных сюрпризов.

На днях, как и обещалось, владельцы сезонного абонемента пятой части получили доступ к переизданию Far Cry 3. Для кого-то это стало возможностью наконец приобщиться к игре, которую многие фанаты считают лучшей в серии. Для кого-то – просто приятным путешествием по волнам ностальгии.



Скриншот из обновленной игры Far Cry 3 Classic Edition

К сожалению, не все пошло гладко. Сотрудник портала Kotaku, например, отметил, что с визуальной точки зрения ремастер, безусловно, получился прекрасным. На консолях нового поколения окружающий мир выглядит прекрасно, ярко и потрясающе. Но наслаждаться красотой острова Рук Айленд, к сожалению, достаточно сложно из-за технических задержек.

Журналист пожаловался на трудности с управлением на PS4 и плохую отзывчивость контроллеров: из-за попытки подстроиться под работу аналоговых стиков, он часто промахивался по целям. С похожими проблемами столкнулись и пользователи Xbox One. "Мертвые зоны", правда, оказались не единственным недостатком – к ним добавились проседания FPS и потери в качестве звука.

Авторы YouTube-канала VG Tech выпустили технический осмотр ремастера, сравнив производительность игры на PlayStation 4, PlayStation Pro 4, Xbox One и Xbox One X. Результаты тестов, к сожалению, неутешительные. Максимальное количество кадров в секунду – 30, однако даже на мощных версиях приставок FPS периодически заметно падал. Разрешение шутера тоже разнится: 900р на Xbox One, 1080р на PS4 и 1440р – на улучшенных консолях.



Геймеры критикуют Far Cry 3 Classic Edition

Впрочем, до полноценного релиза остается еще много времени – достаточно, чтобы исправить хотя бы часть проблем. Техподдержка Ubisoft знает о жалобах, которые поступают от пользователей, поэтому вряд ли их оставят без внимания. Стоит отметить, что 26 июня Far Cry 3 Classic Edition появится в открытом доступе, и, возможно, уже без озвученных выше недостатков.

Трейлер обновленной игры Far Cry 3 от Ubisoft – смотрите видео

