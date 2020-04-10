Обновленный бюджет не достаточно смелый, – глава комитета по вопросам экономического развития

В обновленный бюджет внесли новые расходы: на борьбу с коронавирусом и на Пенсионный фонд. Правда, пока неизвестно, откуда возьмут эти почти 120 миллиардов.

В то же время в комитете по вопросам экономического развития говорят, что этот проект бюджета не достаточно смелый и такой, что не соответствует вызовам этого времени – отметил в эфире 24 канала нардеп от "Слуги народа", глава комитета Дмитрий Наталуха.

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По его словам, замечания являются достаточно объективными и обоснованными.

Некоторые члены комитета, и я в том числе, считаем, что настало время для количественного смягчения, для эмиссии денежной. И мне кажется, что мы абсолютно готовы, чтобы запустить тяжелую артиллерию – то, что в мире называют "вертолетные деньги" – когда Нацбанк осуществляет миссию для спасения,

– подчеркнул Наталуха.

Он добавил, что нет времени быть мягкими и сомневаться. "Есть Всемирный экономический форум, который недавно выпустил коммюнике, где заголовок "Действуйте быстро и делайте все, что вам нужно". Там фактически призывают ввести так называемую тяжелую артиллерию – уменьшить личное корпоративное банкротство, обеспечить деньги для людей, даже если они не работают, увеличить государственные инвестиции, увеличить расходы на здравоохранение. И если не хватает средств – обеспечить все эти расходы за счет дополнительной миссии", – пояснил глава комитета.

Вопрос инфляции. Если это целевая миссия, если это миссия в инфраструктурные проекты, в вопрос госзаказов, миссия в пределах проседания ВВП (3-10% по разным оценкам), то, по моему мнению, нам удастся сдержать слишком высокую инфляцию,

– убежден Наталуха.

Что известно о предварительной попытке внести изменения в бюджет

Рада 30 марта отправила на доработку в профильный комитет законопроект правительства об изменениях в государственный бюджет на 2020 год.

в профильный комитет законопроект правительства об изменениях в государственный бюджет на 2020 год. За принятие документа в первом чтении проголосовали 223 нардепа при необходимых 226.

В проекте на борьбу с коронавирусом предлагали создать фонд на 97, 1 миллиарда долларов.

Плюс на 20 миллиардов увеличивается финансирование Пенсионного фонда Украины.



Какой бюджет был заложен на 2020 год / Инфографика 24 канала

