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Обновленный рейтинг WTA: украинские теннисистки бьют собственные рекорды

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В обновленном рейтинге WTA сразу четыре наших представительницы сумели улучшить свои позиции.

На 10 ступенек вверх прыгнула Леся Цуренко, которая на US Open выдала лучший результат в карьере, добравшись до четвертьфинала мэйджора.

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Теперь Цуренко 26-я в мировом рейтинге и это ее личный рекорд. Выступление на US Open позволил также обновить результаты в мировом зачете еще трем украинкам: Даяне Ястремской, Ангелине Калининой и Марте Костюк.


Леся Цуренко

В топ-сто из них, правда, вошла лишь Ястремская, которая в рейтинге теперь на 96-й строчке.


Даяна Ястремская

А вот лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина продолжает претендовать на участие в Итоговом турнире года. После US Open она поднялась на шестую позицию в рейтинге WTA.


Элина Свитолина

Лучший результат в карьере Свитолины, как известно, третья строчка мирового зачета.

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Теги: Теннис Спорт Элина Свитолина
Источник: 24 канал
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